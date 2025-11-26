Bravos de Juárez vs Toluca: ¿Dónde ver En Vivo el partido de la Liguilla del Apertura 2025?

El equipo de Juárez enfrentando a Toluca, abre la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, compromiso que podrás seguir EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 6:50 PM con los comentarios y narración del mejor equipo para llevar las acciones de este juego de Ida de Cuartos de Final.

El torneo Apertura 2025 de Liga MX, colocó tras la etapa del Play In al conjunto de Juárez como el octavo calificado a esta instancia de Liguilla y a su favor cuenta con dos juegos que le da una cierta inercia deportiva y de competencia, pues se midió ante Xolos de Tijuana en el Juego 1 y al perder, luego midieron fuerzas contra Pachuca ganando su lugar en ese Juego 2.

Toluca por su parte no tuvo acción oficial, y aunque parezca que fueron casi dos semanas de descanso, en el campamento de entrenamiento hubo una alta exigencia y se recuperó a jugadores, por lo que en ese sentido llega casi completo el equipo campeón de Liga MX, pues quien no se recuperó fue la figura de este equipo, que es Alexis Vega, quien ahora se sabe, tampoco viajó con el equipo , esperando que para el sábado en el juego de vuelta, lo puedan tener en la cancha de la Bombonera de Toluca.

¿Cómo llegan los equipos y cuál fue el último resultado entre estas escuadras?

Para el partido de este miércoles, es menester apuntar que Toluca quedó como líder de la competencia con 37 unidades luego de 17 cotejos, ganando 11, empatando en cuatro choques y perdiendo solamente dos.

Como vigente campeón y luego de quedar puntero, virtualmente está entre los favoritos para ganar el campeonato, pero Bravos tiene lo suyo, trae trabajo por el Play In y buscarán dejarlo todo en su casa HOY miércoles 26 de noviembre entendiendo que el sábado en Toluca la cancha pesará aún más.

Juárez quedó en el octavo lugar, luego de 23 puntos logrados y avanzó mediante el Play In. Con este torneo entre los mejores de las últimas temporadas tienen la misión de ser el caballo negro y dar la campanada.

En el partido que tuvieron estos equipos, se enfrentaron en la Jornada 4, logrando Toluca la victoria por marcador de 2-0, precisamente en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.