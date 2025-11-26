¿Partidos de HOY miércoles 26 de noviembre en la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Tras la etapa del Play In que metió a la Liguilla a Xolos y Bravos de Juárez, arranca OFICIALMENTE la etapa de los ocho mejores del torneo que se jugarán el título del Apertura 2025.

La agenda esta apretada con los partidos de HOY miércoles 26 de noviembre con tres juegos que caen como cascada presentando muchas emociones.

En Juárez se estarán enfrentando a las 19:00 Hrs tiempo del Centro de México, el conjunto de bravos ante el Toluca, serie que luce interesante por lo sólido del cuadro mexiquense, pero también por Juárez que tiene dos partidos disputados en la última semana por motivo del Play In y esa inercia les podría servir.

Posteriormente, el equipo de América confronta a Rayados de Monterrey con bajas sensibles por cada lado, pues Lucas Ocampos es baja por lesión y Maximin también fue reportado como lesionado, presuntamente por un severo cuadro de gripe y fiebre para tener este cotejo de ida de Cuartos de Final.

En la Frontera el juego de ida será a las 21:10 Hrs, para recibir en el Estadio Caliente a los Tigres de la UANL, en un encontronazo en el que también se destaca que los fronterizos vienen de tener un partido para llevar una cierta inercia.

Los partidos que transmitirá TV Azteca en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla

El partido que transmitirá TV Azteca en esta ida de los Cuartos de Final, es el enfrentamiento que sostendrán los Bravos de Juárez midiendo fuerzas en casa en duelo que podrás ver desde las 18:50 ante los Diablos Rojos del Toluca que depararán muchas emociones.

Con Paulinho como líder de goleo pero guardándose aún a Alexis Vega quien no viajó, Toluca será un rival muy serio a estar alturas.