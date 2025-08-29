Edson Álvarez tiene un futuro desafiante con Fenerbahce ¡Estos son sus rivales en la Fase de Liga de Europa League!

Edson Álvarez ha tenido días agitados, y entre todo lo vivido del defensor mexicano ahora le llega la noticia de los ocho rivales que enfrentará en la Fase de Liga de la Europa League que arrancará en el mes de septiembre.

Edson Álvarez, de 27 años de edad, comenzará en semanas un desafío con el Fenerbahce, equipo que lo firmó en recientes días pensando en un proyecto de la mano con José Mourinho, quien este mismo viernes 29 de agosto día del sorteo de la Europa League , fue despedido de su puesto de entrenador en un duro golpe para el jugador mexicano.

Edson decidió ir a esta escuadra tras una llamada con José Mourinho y consejos de ex compañeros que estaban o estuvieron en el Fenerbahce.

Los ocho rivales de Edson Álvarez en la Europa League con el Fenerbahce

Partidos como local Europa League 2025-2026

Aston Villa – Inglaterra

Ferencváros – Hungría

OGC Niza (Nice) – Francia

Stuttgart – Alemania



Partidos como visitante Europa League 2025-2026

GNK Dinamo Zagreb – Croacia

Viktoria Plzeň – República Checa

FCSB (Steaua Bucarest) – Rumanía

SK Brann – Noruega

La agenda de la Europa League 2025-2026

La Europa League arranca sus acciones el 24 y 25 de septiembre en los primeros juegos de la Fase de Liga.

Cada equipo tiene cuatro juegos como local y cuatro más en calidad de visita.

¿Quién será el nuevo entrenador de Edson Álvarez en el Fenerbahce?

Reportes indican que el entrenador turco veterano İsmail Kartal se perfila para tomar el puesto de timonel del Fenerbahce , considerando el pasado que ya tiene con ese equipo y sobre todo, que está disponible. Quien se haga cargo del equipo, deberá de enfrentarse a la Liga de Turquía y trabajar para los encuentros de Europa League que se consideran grandes retos para el equipo y con ello podría darle dirección a esta temporada que ha iniciado tambaleante.