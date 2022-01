Brian Lozano listo para ser el nuevo ’10' de Santos

Brian Lozano, uno de los futbolistas con más experiencia en el plantel de Santos y mayor tiempo en las filas laguneras, comentó sobre la adaptación en su nueva posición desde la llegada de Pedro Caixinha a la Dirección Técnica.

El uruguayo abandonó el juego como extremo para convertirse en el líder del medio campo de los guerreros tras la salida de Diego Valdés al América.

Brian Lozano quiere ser el heredero de Diego Valdés

“Estoy jugando en una posición que no desconozco, ya me tocó jugarla muchas veces en Uruguay, en las inferiores de Defensor, también me tocó jugar acá pero yo tengo otra posición, otro lugar en la cancha donde el técnico me está poniendo y trato de aprovechar la oportunidad e irme adaptando” afirmó el mediocampista.

El nuevo 10 lagunero se encuentra confiado de que se revertirá la situación que viven y así demostrar su mejor versión. Santos no ha ganado en el torneo, y acumula dos derrotas consecutivas.

“Vamos a llegar de la mejor manera y nos estamos preparando tanto futbolística como mentalmente para hacerlo, tenemos todas herramientas para mejorarlo en el día día y partidos tras partido”, aseguró Brian Lozano.

Lozano, que lleva un gol y una asistencia en los primeros tres partidos del Grita México BBVA Clausura 2022, es consciente que la adaptación es más fácil cuando los resultados acompañan en el proceso de cambio.

“Lo único malo es que no se han dado los resultados, ahora tenemos esa fecha FIFA para trabajar afinar todos esos detalles que está pidiendo Pedro y preparar el próximo partido”, consideró.

Los Guerreros tendrán una dura prueba tras la pausa por la Fecha FIFA, pues visitarán al campeón Atlas en el Estadio Jalisco en compromiso correspondiente a la Jornada 4. Aunado a la salida de Diego Valdés, el plantel sufrió de más bajas como Juan Otero, Alessio Da Cruz y Andrés Ibargüen dentro del terreno de juego y de la partida de técnico uruguayo Guillermo Almada del banquillo santista.

