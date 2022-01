Pedro Caixinha: “Sabemos que los equipos de Ambriz tienen iniciativa”

Pedro Caixinha no se deja engañar por la goleada que recibió Toluca contra Pumas. El técnico de Santos entiende que su rival de este domingo tiene el orgullo herido y sabe que el equipo de Nacho Ambriz es peligroso, por lo que espera un duelo complejo en el Nemesio Diez.

“El mayor cuidado que tenemos que tener es no mirar su último partido, si encararlos muy bien porque todos tenemos muy claro de cómo vienen siendo los equipos de Nacho Ambríz. Tenemos que estar ocupados no sólo en la idea que tiene Nacho, sino también el momento que vienen de sufrir y van a querer plasmar en la cancha y tornar el juego muy difícil y complicado pero nosotros tenemos que tener una gran inteligencia emocional, dinámica y despliegue para saber cómo abordar el partido”, dijo el DT de Santos.

Además, Caixinha habló en conferencia sobre su regreso al Club Santos.

“Desde el primer día que regrese a esta casa me he sentido muy feliz, es algo que facilita mucho tu trabajo y todo el proceso, estoy muy a gusto con el equipo, en este primer partido una pena el resultado pero cada partido siempre salimos a ganar, no se logró la victoria pero hay que seguir adelante”, comentó el estratega portugués.

Caixinha y sus buenos deseos para Pineda

El DT de los laguneros se animó a hablar de la llegada de Orbelín Pineda al Celta de Vigo y su relación con él.

“Orbelín es un jugador que me tocó conocer muy joven, cuando todavía estaba en Querétaro, ya tenía esa calidad, lo sigue demostrando después y creo que lo ha ayudado mucho el proceso en Cruz azul y para emigrar a Europa, creo que le va a ir muy bien, es un jugador que tiene un gran sentido profesional y tiene mucha calidad y además el proceso de la selección mexicana, entonces seguramente le irá muy bien”, aseguró Caixinha.

Finalmente, el técnico de Santos se refirió a la posibilidad de que sus nuevos refuerzos puedan tener minutos ante Toluca este domingo en el estadio Nemesio Diez.

“Necesitan ese proceso de regresar y ese ritmo de juego para poder estar con nosotros, son de tres a cuatro semanas que son necesarias para poder ponerlos al mismo nivel y hacer lo que venimos haciendo, están demostrando una gran voluntad para que así sea y entender que tiene que pasar un proceso de jugar con la sub20 para ganar ese ritmo”, sentenció Pedro Caixinha.