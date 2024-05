Brian Rodríguez, Dani Alves y otros futbolistas de la Liga BBVA MX acusados de violación

Brian Rodríguez no la está pasando nada bien luego de coronarse con América en el torneo Clausura 2024. El futbolista uruguayo fue acusado de presunta violación agravada y aprovechamiento de confianza. Los hechos habrían ocurrido el día del duelo de Semifinal que América tuvo ante Guadalajara.

“Quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos. Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores. Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos”, declaró el jugador uruguayo en su defensa en sus redes sociales.

Otros jugadores de la Liga BBVA MX que quedaron involucrados en polémicas

El jugador azulcrema se suma así a la lista de jugadores de la Liga BBVA MX que han sido acusados de violación. Recordemos que Dani Alves vivió una pesadilla en su pasaje con los Pumas, el brasileño fue acusado por violación cuando se encontraba en un bar de Barcelona, tuvo que entrar a la cárcel y meses después pudo salir. Uno de los escándalos más polémicos que ha dejado un futbolista de la Liga BBVA MX. Y uno de los casos más recientes fue por parte de Sebastián Sosa. El exportero de Pumas, habría participado en un delito sexual en el país de Argentina.

“Me permito hablar del arbitraje y entiendo cómo funcionan las cosas en América, rodeado de polémica, intentan descalificar nuestros triunfos, dos lideratos, mejor defensa, títulos, porterías en cero, que hablen de nosotros. La resiliencia, fuerza mental. Terminar líderes y llegar lejos en dos competiciones no fue fácil, siento que el grupo nunca se rindió, la Concachampions fue un golpe duro porque era fuerte ese sueño”, mencionó André Jardine tras coronarse nuevamente con el conjunto americanista.

Jardine, el director de orquesta en América

El DT brasileño fue el encargado de construir este equipo azulcrema capaz de alcanzar un Bicameponato por primera vez en su historia.

“Felicitar a Cruz Azul y Anselmi, tuvieron una forma ofensiva impresionante, mecanismos colectivos y ofensivos llegan a este nivel a base de entreno y hay que valorar este trabajo. Me parece que si es penal, pero no quiero hablar mucho del arbitraje, es resaltar el gran trabajo en los jugadores, celebrar su triunfo con merecimiento, dos lideratos, muchos méritos atrás”, sentenció el estratega del América luego de superar a Cruz Azul en la final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

