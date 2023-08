Brian Rodríguez despejó los rumores sobre su salida del América

Aún hay futbolistas con la posibilidad de abandonar a su club en la Liga BBVA MX. Uno de ellos es el volante ofensivo del América, Brian Rodríguez.

“Estoy tranquilo, trabajando con el equipo, pensando solamente en jugar y ganar, trabajando acá. Mi representante resuelve con el club lo mejor para cada uno. Mi cabeza está en el club y salir campeón acá", dijo en conferencia de prensa.

Cuando se le insistió acerca de los rumores que lo colocan fuera de Coapa y de la intención que tiene con respecto a su futuro, el uruguayo fue tajante y se mostró leal con la entidad azulcrema.

“Quería hablar sobre ese tema. Se habló mucho y no me gusta tampoco, porque es personal. Yo nunca dije que quiero salir de América, eso nunca salió de mi boca, me siento muy contento acá, los compañeros me respaldan, los directivos pagaron mucha plata y quiero demostrar aquí. Eso nunca salió de mí y quédense tranquilos, que voy a estar trabajando”, afirmó.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 6 del Apertura 2023 que transmitirá TV Azteca Deportes

La actualidad de Brian en el América

A lo largo de los últimos tres duelos, Rodríguez presume dos goles y una asistencia, números que le han devuelto la titularidad en las águilas y la confianza del director técnico del equipo, André Jardine.

“(Esa cosecha) te da mucha confianza, el jugador vive de los goles y del ánimo. Mis compañeros me lo transmiten, me siento de lo mejor y creo que vienen buenas cosa. En el día a día, hay que dar lo mejor para el equipo, que es lo que importa. Sobre Cabeza (Rodríguez), tratar de estar cerca de él en un momento difícil y lo más pronto que estén con nosotros, mejor”, señaló.

Te puede interesar: Álvaro Fidalgo responde a las críticas y abucheos al América

Respecto al choque con el León, correspondiente a la Jornada 6 del certamen que corre, el charrúa y otrora jugador del LAFC consideró que el espectáculo en el Estadio Azteca estará a la altura de las expectativas y aprovechó para hablar de su excompañero y compatriota, Federico Viñas.

“Será un partido duro, con León se forma eso también. Qué lindo enfrentar un partido así, va a ser un buen juego para el público. Con Fede compartimos mucho, fue uno de los primeros que me apoyó mucho, que me hizo sentir en casa. Mañana vamos a darle un buen abrazo, que sea lo mejor para los dos, pero que ganemos nosotros”, sentenció.