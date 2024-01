La estrategia que buscará aplicar Pumas para el Clausura 2024

Los Pumas de Gustavo Lema suman dos victorias en casa en dos partidos disputados. El estratega argentino destacó lo hecho por su equipo ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.

“Nosotros hay una cuestión lógica de localía y es una búsqueda de intentar lo mismo fuera de casa. Me parece que hay una cuestión que le pasa a los equipos que es de comodidad, que conoce los piques en la cancha y no lo tomo como un elogio, sino como un área de oportunidad para buscar lo mismo de visitantes. Del horario somos un equipo muy intenso y el horario del mediodía pesa mucho a los rivales, a nosotros también y me parece que este horario va mejor”, expresó el estratega argentino del cuadro felino.

Te puede interesar: DT de Pumas confirma el refuerzo que están buscando

VIDEO: El ESPECTACULAR tifo de Javier ‘Chicharito’ Hernández en el Estadio Akron

Gustavo Lema destaca la actuación de Julio González

El DT de Pumas también resaltó la actuación de Julio González en el arco felino.

“Está bárbaro, es un arquero de nivel de selección y lo que me tocó a mí es fantástico. Ahora es mejor cada vez que se le solicita. Le doy mucho valor la primera fecha de la actuación de Julio que nos dio mucha seguridad. Hoy es de arquerazo, pero hay un juego oculto que me interesa destacar y estamos bien con Julio, con los que le dan competencia y no dejan que se relaje. Tenemos buenos porteros en el club”, aseguró Lema.

Pumas jugó en un horario nuevo, una transición al cambio por la tarde-noche, petición de los jugadores que al menos en la primera mitad ha dado resultados en pro del espectáculo y de nuestro equipo.

La salida de jugadores importantes ha dejado la responsabilidad en César Huerta y Eduardo Salvio, quienes deben ser los referentes del equipo y poco a poco han logrado una gran asociación entre ambos.

La situación de Eduardo Salvio con Pumas

Eduardo Salvio está por finalizar contrato en verano e incluso ya podría arreglarse con cualquier equipo, sin embargo, su deseo es mantenerse en Pumas y esto haría que en este torneo el argentino saque la mejor versión del futbol que le queda, ya lleva dos goles y buenas oportunidades que han pegado al poste en este arranque del torneo y de seguir con este ritmo seguramente le veremos más tiempo en CU.

Piero Quispe fue el primer refuerzo de este mercado invernal, sin embargo, tras venir de jugar en el Universitario de Deportes y ser campeón además de MVP de la Liga 1 de Perú, tuvo que pasar por un periodo de adaptación, pero ante la necesidad del equipo tuvo que acelerar el proceso y jugó su primer partido como titular.

Te puede interesar: Habrían asesinado a la tía de Rodolfo Pizarro en Tamaulipas; su mamá estaría herida