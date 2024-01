DT de Pumas confirma el refuerzo que están buscando

Pumas sigue imparable en casa este torneo Clausura 2024. El cuadro de Gustavo Lema se mostró fuerte otra vez en el Estadio Olímpico Universitario, el estratega argentino confesó que siguen en la búsqueda de un nuevo refuerzo para el torneo.

“Hoy las circunstancias hacen que esté reducido. Estamos en la búsqueda. Lo de Funes Mori es un accidente y uno no tiene previsto una lesión que lleve un tiempo considerable y estamos en tiempo de hacer un ajuste. Ya lo intentábamos antes de la lesión del ‘Melli’. Lo de Cristian es de un par de semanas. Muy felices por el debut del ‘More’ que es un chico con mucho talento y es un proceso. Ahí estamos y estamos en búsqueda de redondear el plantel”, dijo el estratega argentino del club felino

.

La exigencia de la afición de Pumas a Ulises Rivas

Ulises Rivas es uno de los jugadores más exigidos por la afición universitaria y razón tienen, al no ser de extracto auriazul, la exigencia sobre él es la similar a un extranjero, pues detrás hay jugadores que levantan la mano para ocupar ese rol como Santiago Trigos o incluso Rodrigo López que tiene parte de su proceso formativo con Pumas.

Rivas demostró un buen golpeo de balón, nos ha dejado un muy buen gol en donde notó al arquero Carlos Moreno tomándolo adelantado y mandando a guardar su segundo gol del torneo.

Hace años la afición de Pumas no se hubiera imaginado ver uniformes que no fuesen auriazules. Ahora se ha hecho que el tercer uniforme en las últimas campañas se salga de lo tradicional, por ello hoy vemos una indumentaria en honor a los 70 años de la alberca olímpica de Ciudad Universitaria, playera que generó muchos comentarios en la afición, aunque parece que aprueban este tipo de detalles que no dejan de ser temporales.

Julio González fue el único que salió a la cancha de CU con la playera de visitante del equipo, detalle que no es muy común de ver de un arquero, pero que sin duda complace aunque sea un poco, el deseo de que Universidad juegue con los colores que son pilares de su identidad, al final, el nuevo horario presta para dejar de usar un color blanco.

