Buffon compara el gol de Borgetti con la chilena de Cristiano Ronaldo

Luego del partido de leyendas, el cual tuvo como sede el Estadio BBVA de Monterrey y en el que estuvieron presentes exjugadores como Gianluigi Buffon, Carles Puyol, John Terry y Jared Borgetti, el exguardameta de Italia ha enaltecido el gol del exdelantero mexicano en la Copa del Mundo de 2002, certamen en el que le hicieron una de las anotaciones más bolitas.

Y es que en el Mundial de Corea-Japón, Jared Borgetti le hizo un gol de cabeza a Gianluigi Buffon, en un juego en el que la Selección Mexicana y el cuadro Azurri terminarían empatando.

¿Cómo fue el gol de Borgetti a Buffon?

Al minuto 34 del partido en la cancha del Oita Stadium, el atacante mexicano improvisó un remate de cabeza para dejar parado al portero y poner al frente al cuadro dirigido por Javier Aguirre.

“Fue uno de los goles más bonitos que me marcaron, porque recuerdo el revés (chilena) de Cristiano Ronaldo en el Juventus contra Real Madrid y el gol de Borgetti. Son los únicos dos goles que me anotaron durante mi carrera y no entendí lo que estaba pasando. Fue algo muy extraño.

“Normalmente, incluso cuando recibes gol, entiendes cómo se desarrolla la acción, cómo dispara el atacante, cómo se definirá. Estos dos goles, el revés de Ronaldo y el cabezazo de Borgetti, no los entendí; te sorprende porque no esperaba que sucediera algo así”, dijo Gianluigi Buffon en una entrevista para la cuenta de Monterrey World Cup 2026 publicada en Instagram.

En dicha Copa del Mundo de 2002, la Selección Mexicana terminaría siendo eliminada por Estados Unidos en la instancia de Octavos de Final. Por su parte, Italia se quedaría en la misma ronda tras caer ante Corea del Sur en un Mundial que terminaría ganando Brasil.

