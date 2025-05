¿Quién pilotará Cadillac en 2026? La escudería aclara sus planes en medio de los rumores sobre Checo Pérez

Con el Gran Premio de Miami en curso, el futuro de Cadillac en la Fórmula 1 sigue siendo una de las principales incógnitas para los fanáticos y medios de comunicación. La escudería estadounidense, que hará su debut en el campeonato en 2026, está trabajando a marchas forzadas en el diseño de su coche y en el desarrollo de su unidad de potencia. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿quién pilotará para Cadillac en su primera temporada?

Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1

En medio de los crecientes rumores sobre la posible incorporación de Checo Pérez , el director ejecutivo de TWG Motorsports, Dan Towriss, ha dejado claro que no hay prisa para firmar pilotos. En una reciente conferencia durante el Gran Premio de Miami, Towriss destacó que aún están evaluando todas las opciones posibles y que el equipo está comprometido en hacer la elección correcta.

“Estamos tomando nuestro tiempo”, aseguró Towriss. “No tenemos prisa por elegir a un piloto, ya que hay muchas cosas a tener en cuenta, más allá del rendimiento en pista. También es clave la experiencia que puedan aportar al equipo, especialmente en un proyecto nuevo como este”, añadió.

¿Cadillac buscará un piloto estadounidense?

Uno de los aspectos clave en el plan de Cadillac es la búsqueda de un piloto estadounidense, un objetivo a largo plazo. Aunque Towriss admitió que el plan es incorporar a un talento local en algún momento, subrayó que no necesariamente será en 2026. “Estamos comprometidos a tener un piloto estadounidense en el equipo, pero no tiene que ser de inmediato. Queremos asegurarnos de que ese piloto esté preparado para el éxito, y no es algo que podamos apresurar”, explicó.

¿Qué significa esto para Checo Pérez y otros pilotos?

Aunque Checo Pérez ha sido vinculado a Cadillac en varias ocasiones, la escudería parece estar dando prioridad a otros factores antes de tomar una decisión final. Towriss también reconoció que hay mucho interés en el equipo y que están en conversaciones con varios pilotos. Sin embargo, en este momento, Cadillac sigue enfocándose en seleccionar a los mejores talentos para ayudar a construir el equipo desde sus cimientos.