ÚLTIMA HORA: Así va la tabla de posiciones de pilotos en la Fórmula 1 tras el GP de Hungría

El Gran Premio de Hungría 2026 puso punto final a la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1 y dejó movimientos importantes en la lucha por el Campeonato Mundial de Pilotos. Aunque Lando Norris se llevó la victoria en el Hungaroring, el gran beneficiado del fin de semana volvió a ser Kimi Antonelli, quien logró subir al podio y amplió su ventaja al frente de la clasificación general.

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La carrera en Budapest fue una de las más intensas del año. Norris aprovechó un desarrollo favorable tras el abandono de su compañero Oscar Piastri para conquistar su primer triunfo de la temporada. Max Verstappen cruzó la meta en la segunda posición y Antonelli completó el podio con un resultado que le permite llegar al descanso de verano con un colchón aún mayor sobre sus principales perseguidores.

Por el contrario, Lewis Hamilton dejó escapar puntos importantes. El británico terminó quinto después de recibir una penalización por exceder la velocidad permitida en el pit lane, mientras que George Russell vivió otro fin de semana complicado y perdió terreno en la pelea por el campeonato.

DRIVER STANDINGS (after 11 races)



Kimi Antonelli heads into the summer break with a 50-point lead over Lewis Hamilton#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/9MKeMS61he — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Así quedó la tabla de posiciones de pilotos tras el GP de Hungría

Con los resultados registrados en Budapest, el campeonato quedó de la siguiente manera:

Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos

George Russell (Mercedes) – 160 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos

Lando Norris (McLaren) – 128 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos

Aunque Antonelli continúa como líder sólido del campeonato, la victoria de Norris y el segundo lugar de Verstappen demuestran que todavía quedan varios pilotos con posibilidades de acercarse en la segunda parte de la temporada.

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La Fórmula 1 entra en pausa

Tras el Gran Premio de Hungría, la máxima categoría entra oficialmente en el parón de verano, una pausa de casi un mes antes de reanudar la actividad.

La temporada regresará con el Gran Premio de los Países Bajos, donde los equipos presentarán las últimas actualizaciones importantes del año y comenzará el tramo definitivo del campeonato.