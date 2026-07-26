Checo Pérez en Red Bull; estos son los números que lo hacen uno de los mejores pilotos de la escudería

En las últimas semanas el nombre de Checo Pérez se volvió tendencia en el mundo de las redes sociales gracias a las declaraciones que concedió en donde hablaba de su paso por Red Bull, una de las escuderías más importantes de la actualidad en donde compartió vestuario con Max Verstappen.

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Y es que, más allá de las polémicas que se generaron en torno a su participación en esta escudería, la realidad es que Checo Pérez cumplió con creces durante su estadía en la misma. Por tal motivo, aquí conocerás los números más importantes del mexicano en Red Bull.

¿Cuáles fueron los números de Checo Pérez en Red Bull?

Además de haber conquistado el subcampeonato de pilotos en 2023, Checo Pérez registró un total de seis victorias durante su etapa en Red Bull, siendo estas el GP de Sakhir 2020, el GP de Azerbaiyán 2021, el GP de Mónaco 2022, el GP de Singapur 2022, el GP de Arabia Saudita 2023 y el GP de Azerbaiyán 2023.

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Tuvo, además, tres poles positions en Arabia 2022, Arabia 2023 y Miami 2023, así como una victoria desde esta posición en Arabia Saudita 2023. Del mismo modo, registró 29 podios con Red Bull, números que lo colocan como el número 25 con más podios en la historia de la Fórmula 1.

Por si fuera poco, Checo Pérez registró 91 Grandes Premios con Max Verstappen como compañero de equipo, convirtiéndose en la quinta dupla con más GP’s en la historia. Finalmente, además de Max ha tenido como compañeros a Valtteri Bottas, Kamui Kobayashi, Jenson Button, Lance Stroll, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

¿Por cuántos años firmó Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 después de un año sabático con Cadillac para esta temporada 2026. En esencia, el nacido en Jalisco firmó un acuerdo con la escudería norteamericana por un par de temporadas, por lo que se espera que se mantenga hasta finales del 2027.