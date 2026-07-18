Checo Pérez queda por detrás de Bottas y revelan su gran problema con su Cadillac

Sergio “Checo” Pérez tendrá que remontar posiciones durante el Gran Premio de Bélgica 2026. El piloto mexicano volvió a sufrir con el rendimiento de su Cadillac y quedó eliminado durante la primera ronda de la clasificación celebrada en el Circuito de Spa-Francorchamps.

El resultado confirmó las dificultades que Pérez había experimentado desde el comienzo del fin de semana. Las modificaciones realizadas en el monoplaza estadounidense no consiguieron acercarlo a la zona media de la parrilla.

Checo Pérez terminó por detrás de Valtteri Bottas en Bélgica

Checo Pérez finalizó la clasificación en la posición 20, mientras que Valtteri Bottas colocó el otro Cadillac en el puesto 19. Ambos pilotos quedaron eliminados en la Q1 y no pudieron competir por un lugar dentro de los primeros 16.

Checo Pérez a bordo de su Cadillac|Crédito: @SChecoPerez / X

El mexicano fue uno de los primeros en salir a la pista y comenzó con una vuelta de 1:49.307. Aunque posteriormente pudo mejorar su registro, no consiguió abandonar la zona de eliminación.

Pérez terminó por delante de Fernando Alonso y Lance Stroll en la clasificación. Sin embargo, las penalizaciones aplicadas a diferentes pilotos por cambios en sus unidades de potencia podrían modificar el orden definitivo de la parrilla para la carrera.

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El gran problema que sufrió Checo Pérez con su Cadillac

El principal inconveniente del Cadillac MAC-26 estuvo relacionado con la administración de la energía eléctrica. Spa-Francorchamps tiene una extensión de 7.004 kilómetros y obliga a los equipos a distribuir la potencia híbrida entre diferentes sectores de la vuelta.

Checo tuvo dificultades para conservar suficiente energía hasta la parte final del circuito. Cadillac debía decidir si utilizaba una mayor cantidad de potencia en el primer sector o si la reservaba para las largas rectas del último tramo.

|Instagram: Checo Pérez

Nick Chester, director técnico de la escudería, reconoció que Pérez no había encontrado consistencia en esa zona. El equipo trabajó durante la noche del viernes para modificar los mapas del motor, pero el problema continuó durante la última práctica y la clasificación.

“Checo ha estado tratando de asegurarse de tener suficiente despliegue en el último sector, porque eso ha sido complicado”, explicó Chester antes de la Qualy.

A qué hora es el Gran Premio de Bélgica 2026

El Gran Premio de Bélgica se disputará este domingo 19 de julio en el Circuito de Spa-Francorchamps. La carrera comenzará a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá una extensión de 44 vueltas.

Checo Pérez afrontará una nueva remontada con un Cadillac que continúa sin puntos en el Campeonato de Constructores. El mexicano necesitará aprovechar las largas rectas de Spa, la estrategia y cualquier cambio en las condiciones climáticas para intentar acercarse a la zona media.