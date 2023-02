Caleb Plant y David Benavidez, a nada de los golpes en rueda de prensa

David Benavidez y Caleb Plant tuvieron este jueves una acalorada conferencia de prensa en Los Angeles, en donde dieron detalles de su pelea del 25 de marzo en peso supermediano, quedándose a nada de los golpes ante la expectativa de la afición del boxeo que ya espera con ansias este pleito.

Benavidez, oriundo de Arizona y ex campeón en las 168 libras por el Consejo Mundial de Boxeo y Caleb Plant, ex monarca de la Federación Mundial de Boxeo en los supermedianos, solo dieron un adelanto de lo que podrá ser su enfrentamiento, que tendrá además del honor de la victoria, la posibilidad de medirse ante Saúl Canelo Álvarez por el cetro del CMB.

Plant y Benavidez ya habían dado un adelanto por redes de su enérgica rivalidad, pero en persona y en equipo, los ánimos se elevaron dejando mucha tensión.

Las declaraciones de David Benavidez

“Les garantizo que noquearé a Caleb Plant antes del sexto round el 25 de marzo”

“Ésta pelea viene gestándose desde hace cinco años y se ha dado en un momento ideal, ya que estoy mejor que nunca tanto física como mentalmente. Y ahora, el 25 de marzo, finalmente podré salir a buscar a Caleb Plant.

“Aprenderás a respetar a un boxeador de verdad cuando estés sangrando en la lona. Yo soy lo que a tí te gustaría ser. Tú eres un cualquiera.

“(Plant) derrotó a Anthony Dirrell de forma sensacional, y yo no estoy por quitarle mérito a ello. Éste es el mejor momento para esta pelea, el indicado para ambos. He venido queriendo enfrentarlo hace rato, y ahora el ganador de esta pelea obtendrá el derecho de ser el rival obligatorio de Canelo Álvarez. Estoy súper motivado.

“La gente quiere ver un nocaut, y (Plant) puede actuar como que yo no soy así, pero simplemente fíjense en mi marca y en la manera en que todos mis rivales lucen tras enfrentarme. Yo no ando con juegos. Eso es lo que yo hago, y él no es distinto a cualquier peleador que haya estado frente a mí.

“Ésta es la pelea más importante de mi carrera hasta ahora. Yo siento que llegaré al nivel que quiero estar tras superar este nuevo desafío. Cada boxeador tiene estas rivalidades que sacan lo mejor de ellos. A mí no me agrada Caleb, para nada, pero sí me gustaría agradecerle por haber despertado al animal que vive en mí y me hace estar más motivado que nunca.

“Ya quiero poder regalarle un gran nocaut a mi gente. Ya sabemos que esto no será fácil. Será agotador. Sin embargo, estoy listo para salir a noquear a este tipo.

“(Plant) sabe cómo se siente besar la lona, y ahora la estarás besando una vez más.

“Ya te han noqueado una vez, y yo te hare lo mismo mandándote a dormir”-

Las declaraciones de Caleb Plant

“Estamos en la víspera de una gran pelea. Eso es lo que el boxeo necesita. Quiero ser alguien que ayude al mundo del boxeo a concretarlo, y estoy seguro de que Benavídez también.

“Yo ya había dicho después de pelear contra Canelo que yo quería que mi próxima pelea sea la más grande que se pueda tener. Me ofrecieron enfrentar al bicampeón Anthony Dirrell en una eliminatoria por el título, pero yo sabía que era el próximo en la fila para pelear contra el campeón interino, y eso significaba ir en busca de David Benavídez. Estoy en la pelea que quiero.

“No se preocupen por mí el 25 de marzo. Ésta no será mi primera pelea grande, ya he estado en esta situación.

“Los dos estamos peleando arriba en la división, y esta rivalidad solo comenzó ya que nos pusimos de acuerdo en no estar de acuerdo sobre quien de los dos es mejor que el otro. Está perfecto, él debería sentirse así, ya que los grandes boxeadores lo sienten, y todo se fue acumulando con el paso del tiempo.

“Estoy al acecho. Estamos preparados. Ya he peleado a este nivel, y sé lo que se necesita. A partir de ahora se trata de quién es capaz de entrenarse más duro y de no sacar el pie del acelerador hasta el 25 de marzo.

“Ésta pelea es increíblemente importante, y el timing es ideal para que suceda. Este tipo de pelea le envía el mensaje de que es hora de poner todo en juego al resto de los boxeadores. El boxeo necesita peleas como esta, y yo me veo terminando con el brazo en alto el 25 de marzo.

“Ya he peleado en Las Vegas anteriormente, y ese es el sueño de cualquier niño que alguna vez se haya puesto los guantes. El pelear en el escenario más grande, en el MGM Grand y por pay-per-view.

“Yo nunca dije que David era un mal boxeador, ya que a mí no me interesa enfrentarme a boxeadores malos. Quiero enfrentarme a boxeadores de calidad en peleas grandes. Esta es la mejor pelea que se pudo haber hecho en esta división”.