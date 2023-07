El calendario de Carlos Alcaraz tras ganar Wimbledon

Alcaraz alcanzó nuevamente la gloria en un Grand Slam. Tras conquistar el título de Wimbledon, ya tiene dibujado cuál será su calendario de cara a este verano. Lo ha variado respecto a la temporada pasada, cuando jugó Umag y Hamburgo en tierra batida antes de la gira norteamericana de cemento.

En esta ocasión, el murciano disputará la Copa Hopman esta misma semana en tierra batida donde jugará viernes y sábado. Luego, se tomará unos días de vacaciones antes de preparar los Masters 1000 de agosto, preparación del US Open, donde defiende corona.

Zverev: Líder de la renovación del tenis

Alcaraz apunta a ganar un nuevo US Open

Así queda el calendario de Carlos Alcaraz para este verano: Copa Hopman (19-23 de julio), Masters 1000 de Toronto (7 al 13 de agosto), Masters 1000 de Cincinnati (14 al 20 de agosto), US Open (28 de agosto al 10 de septiembre).

Se acaban las palabras para explicar lo que ha hecho este joven de 20 años nacido en España. Asalto sin rubor a la élite de un deporte en el que puede ser el gran dominador durante mucho tiempo. Lo tiene todo para generar una carrera legendaria y emocionar a todo el planeta con su juego y su carisma.

Apenas unas horas después de proclamarse campeón de Wimbledon 2023 no debe ser fácil mantener los pies en el suelo, pero Carlos Alcaraz volvió a mostrar una gran humildad al referirse a Novak Djokovic. Además, desvela las claves que han determinado su éxito en el evento londinense y habla de sus sensaciones como campeón.

“Haber conseguido salir campeón de aquí demuestra lo duro y lo bien que mi equipo y yo estamos trabajando. En los momentos duros siempre me digo a mí mismo que tengo que mantener mi estilo, que debo ser agresivo e ir a por lo que quiero, sin ningún miedo. Creo que siendo fiel a mí mismo es la mejor manera de afrontar situaciones complicadas y es lo que me permitirá estar orgulloso de mí mismo, incluso si termino perdiendo. En este partido ha sido clave que fui capaz de pensar punto a punto y dar mi máximo esfuerzo en cada punto. Siempre confié en mis posibilidades y ha sido muy especial ver el apoyo que he recibido de la grada”, dijo el número 1 del mundo tras ganar un nuevo Grand Slam.