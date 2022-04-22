Calendario completo de preparación de México para Qatar 2022

La preparación del Mundial de Qatar 2022 para la Selección Mexicana ya tiene a todos sus rivales definidos, con los que Gerardo Martino buscará llegar de la mejor manera a la justa mundialista, pensando que está ubicado en el Grupo C junto a equipos como Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Luego de haber anunciado a algunos de los rivales que tendrían durante el verano, se han confirmado los últimos dos equipos a los que enfrentarán, que al parecer serán Brasil y Perú. Esos serían los últimos sinodales del conjunto dirigido por Gerardo Martino.

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El calendario de la Selección Mexicana

Las fechas en las que México se enfrentaría a Brasil y Perú aún no han sido confirmadas. Sin embargo los otros encuentros ya tienen fecha y sede confirmadas, mencionando que todos serán en Estados Unidos.

El primero es el duelo amistoso ante Guatemala, que se jugará el próximo miércoles 27 de abril en Florida. Posteriormente, los dirigidos por el 'Tata' Martino chocarán con Nigeria el 28 de mayo en el AT&T Stadium. El 2 de junio enfrentarán a Uruguay en Arizona, mientras que el 5 de junio se medirán a Ecuador en el Soldier Field de Chicago. Será hasta el 31 de agosto cuando se enfrenten a Paraguay en el Mercedes-Benz Stadium.

Ese es hasta ahora el calendario completo que tendrá la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El choque ante Guatemala, además de los dos que tendrán de la fase de grupos de la CONCACAF Nations League durante el año, servirán para que el 'Tata' Martino observe otro tipo de jugadores, tal es el caso de Marcelo Flores, entre otros. Así es como se formó la convocatoria del técnico argentino para enfrentarse al conjunto guatemalteco.

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