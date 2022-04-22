Habrían definido a últimos dos rivales de México antes de Qatar 2022

Ya está lista toda la preparación que tendrá la Selección Mexicana antes de encarar el Mundial de Qatar 2022, pues se habrían definido los últimos dos rivales que tendrá el equipo de Gerardo Martino. La idea es tener la mejor de las preparaciones, tomando en cuenta el grupo en el que está ubicado.

Además de los equipos que enfrentará en la CONCACAF Nations League y el choque ante Guatemala, en donde el 'Tata' Martino observará a otros jugadores, se han definido a los otros rivales del combinado azteca.

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Los rivales que tendrá México antes de Qatar 2022

Dos rivales sudamericanos son los que tendría la Selección Mexicana antes de que arranque la Copa del Mundo, además de Uruguay y Paraguay que ya estaban en el calendario. Uno de ellos sí estará en la próxima Copa del Mundo pero el otro no, como es el caso de los guaraníes.

Se trata de Perú y Brasil, quienes se medirían al combinado azteca antes de arrancar Qatar 2022. La 'Canarinha' ya estaba en negociaciones con la Federación Mexicana de Futbol y será uno de los mejores rivales que tendrá, tomando en cuenta que es el líder del ranking de la FIFA.

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Por su parte Perú es una de las sorpresas, tomando en cuenta que el equipo de Ricardo Gareca aún no tiene su pase a la Copa del Mundo y buscará conseguirlo a través del repechaje, ya sea ante Australia o los Emiratos Árabes Unidos.

Es así que el calendario de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Qatar 2022 constará de los siguientes rivales: Guatemala, Nigeria, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Brasil y Perú. En ellos, el 'Tata' Martino buscará sacar el máximo potencial para ahora sí, llevar al combinado azteca al quinto partido.

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