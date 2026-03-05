OFICIAL: El calendario de Cruz Azul para la Leagues Cup 2026
La Leagues Cup dio a conocer el calendario oficial de la competición en el 2026 y Cruz Azul ya conoce todos los rivales que tendrá en la competición
Este jueves 5 de marzo del 2026, la Leagues Cup 2026 dio a conocer en sus redes sociales el calendario de la competición y el conjunto de Cruz Azul ya conoce a su rivales que tendrá en las tres jornadas.
The @MLS vs. @LigaBBVAMX rivalry is set 💥
Estos son los primeros 54 partidos de #LeaguesCup2026 que encenderán las pasiones ⚽️
2026 Schedule Release is presented by @CoorsLight 🏆 pic.twitter.com/d61t77VFyV
— Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026
Partidos de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026
Para la primera jornada, Cruz Azul jugará el jueves 6 de agosto del 2026 ante el Philadelphia Union. Un juego que marcan como revancha entre los dos clubes.
From the defending champion’s journey to Leagues Cup rematches 😮💨⚽️
🔝🔝🔝 pic.twitter.com/WNxWz5G5ba
— Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026
La segunda jornada, Cruz Azul se enfrentará al New York City el domingo 9 de agosto del 2026. Un juego en el que saldría como favorito el equipo celeste pero que tras la sorpresa que se llevó en la edición 2025, van a buscar no salir confiados en ninguno de los encuentros que disputen.
Por último, cierran la jornada 3 buscando asegurar su pase, Cruz Azul vs Chicago el jueves 13 de agosto del 2026.
Así se jugará la edición de 2026
En la Leagues Cup 2026, participan un total de 36 equipos, los 18 equipos de Liga BBVA MX y 18 de la MLS. Se juega después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026 y por primera vez algunos partidos tendrán de sede a México.
Cada equipo juega tres partidos enfrentando a equipos de la otra liga (Liga BBVA MX vs MLS), Se crean tablas separadas para MLS para Liga BBVA MX, avanzan los mejores 4 equipos de cada liga (top 4 de la tabla MLS y top 4 de la tabla Liga BBVA MX).
Leagues Cup format is pure rivalry 💥
18 @MLS teams vs. 18 equipos de @LigaBBVAMX ⚽️
Each one plays against three teams of the other league 💪
The best four by league make it to the interleague Quarterfinals 😎
Only the best of North America will lift #LeaguesCup2026 trophy… pic.twitter.com/B3oz7T4KkS
— Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026