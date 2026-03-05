OFICIAL: El calendario de Cruz Azul para la Leagues Cup 2026

Este jueves 5 de marzo del 2026, la Leagues Cup 2026 dio a conocer en sus redes sociales el calendario de la competición y el conjunto de Cruz Azul ya conoce a su rivales que tendrá en las tres jornadas.

The @MLS vs. @LigaBBVAMX rivalry is set 💥 Estos son los primeros 54 partidos de #LeaguesCup2026 que encenderán las pasiones ⚽️ 2026 Schedule Release is presented by @CoorsLight 🏆 pic.twitter.com/d61t77VFyV — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

Partidos de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026

Para la primera jornada, Cruz Azul jugará el jueves 6 de agosto del 2026 ante el Philadelphia Union. Un juego que marcan como revancha entre los dos clubes.

From the defending champion’s journey to Leagues Cup rematches 😮‍💨⚽️ 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/WNxWz5G5ba — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

La segunda jornada, Cruz Azul se enfrentará al New York City el domingo 9 de agosto del 2026. Un juego en el que saldría como favorito el equipo celeste pero que tras la sorpresa que se llevó en la edición 2025, van a buscar no salir confiados en ninguno de los encuentros que disputen.

Por último, cierran la jornada 3 buscando asegurar su pase, Cruz Azul vs Chicago el jueves 13 de agosto del 2026.

Así se jugará la edición de 2026

En la Leagues Cup 2026, participan un total de 36 equipos, los 18 equipos de Liga BBVA MX y 18 de la MLS. Se juega después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026 y por primera vez algunos partidos tendrán de sede a México.

Cada equipo juega tres partidos enfrentando a equipos de la otra liga (Liga BBVA MX vs MLS), Se crean tablas separadas para MLS para Liga BBVA MX, avanzan los mejores 4 equipos de cada liga (top 4 de la tabla MLS y top 4 de la tabla Liga BBVA MX).