Cambio generacional en México, ¿Quiénes podrían ir a Qatar 2022?

Con el boleto casi en la mano para el Mundial de Qatar 2022, el técnico de la Selección Azteca, Gerardo "Tata" Martino, comenzará a llegar su lista de 23 convocados, aunque es corta, podrían aparecer nombres de jóvenes que ya iniciaron con un cambio generacional en la escuadra mexicana.

Lo cabe duda que Martino utilizó a los hombres de más experiencia en el próximo eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. Guillermo Ochoa en la portería, Héctor Herrera, César Montes, Jesús Gallardo y Edson Álvarez son los 5 hombres con más minutos en Octagonal de la Concacaf.

Pero el estratega argentino también utilizó a jugadores que no superan los 25 años y que se pueden considerar como el cambio de generación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, misma que tendrá sede en Canadá, Estados Unidos y por supuesto nuestro país.

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Es momento de revisar que futbolistas serán la nueva base para los próximos dos mundiales, pero que tienen grandes posibilidad de integrar la lista final para Qatar 2022:

CARLOS ACEVEDO

Aunque el portero de Santos Laguna no tiene minutos en el Octagonal, ya tiene dos convocatorias y podría ser la sorpresa en la lista definitiva de Gerardo Martino. El guardameta está a 22 días de cumplir 26 años y parece el momento ideal para vivir su primera experiencia mundialista y ser parte del cambio generacional.

ALEXIS VEGA

El atacante de las Chivas disputó 8 juegos, 5 como titular en la eliminatoria, incluso anotó dos goles que fueron clave para la Selección Azteca. Por su generación de juego, calidad a la ofensiva y con 24 años, Vega debería estar en Qatar 2022 y dar el primer paso en el cambio generacional.

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JOHAN VÁSQUEZ

El defensor del Genoa de Italia lleva 4 partidos completos del Octagonal, 360 minutos y es uno de los que más confianza ha generado en la parte final de la eliminatoria. Debería estar en la lista definitiva, pues con 23 años, será uno de los indiscutibles en la selección para los próximos procesos mundialistas.

GERARDO ARTEAGA

El lateral del Genk de Bélgica tiene 23 años y también acumuló 5 partidos y 318 minutos, en las fechas FIFA de este 2022 fue prácticamente titular en todos los juegos. Se perfila para ser uno de los convocados para Qatar, junto a Jesús Gallardo por la banda izquierda.











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DIEGO LAINEZ

El "Factor" Lainez es un caso especial. Ha estado en 3 partidos, pero apenas suma 85 minutos del Octagonal. Prácticamente fue un cambio de emergencia, aunque su manera de burlar rivales y sus condiciones naturales lo colocan como uno de los casi seguros. Apenas tiene 21 años y su futuro pinta brillante en este cambio generacional.