Cambuur vs AZ Alkmaar; la hora para VER EN VIVO a Mateo Chávez en la Jornada 9 de la Eredivisie

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más atractivos correspondientes a la Jornada 9 de la primera división de los Países Bajos, pues será aquí en donde el AZ Alkmaar de Mateo Chávez buscará un triunfo más como visitante frente al Cambuur.

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A pesar de estar entre los primeros lugares de la tabla general, la realidad es que el AZ Alkmaar no viene en el mejor rendimiento posible, motivo por el cual un triunfo en patio ajeno sería fundamental en sus deseos de alcanzar la cima en la Eredivisie. Ahora bien, ¿jugará Mateo Chávez?

¿Cómo llegan el Cambuur y el Az Alkmaar de Mateo Chávez a este juego?

Cuando se esperaba que disputara los últimos lugares de la clasificación, la realidad es que el Cambuur ha sorprendido a propios y extraños al afianzarse en la zona media de la tabla luego de registrar 8 unidades gracias a dos victorias, dos empates, cuatro derrotas, 11 goles a favor y 19 en contra.

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Del otro lado de la moneda está el AZ Alkmaar de Mateo Chávez, institución que está ubicada en el tercer lugar de la clasificación pero que, sin embargo, perdió el liderato y el invicto el fin de semana pasado luego de caer a manos del Feyenoord, nuevo líder de los Países Bajos, por 2-0.

En estos momentos, el conjunto rojiblanco se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 19 unidades producto de seis victorias, un empate y una derrota. Por tal motivo, si logra el triunfo como visitante y el Feyenoord y el PSV no ganan sus duelos, volverá a la cima de la Eredivisie.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el juego del AZ Alkmaar?

La Jornada 9 de la primera división de los Países Bajos presentará el duelo entre el Cambuur y el Az Alkmaar, equipo en donde seguramente Mateo Chávez será titular por la banda izquierda. El partido se llevará a cabo este domingo a las 06:30 horas y se podrá ver a través de Disney Plus.