Cameron Norrie: El inglés hincha del fútbol argentino y Boca Juniors

El campeón defensor del Abierto de los Cabos, Cameron Norrie, habló en exclusiva para Azteca Deportes y confesó el cariño que le tiene al fútbol argentino, esto debido a que su entrenador nació en este país. Facundo Lugones fue quien lo introdujo a esta liga y lo llevó a la Bombonera.

“Fue algo muy loco estar ahí en el estadio y en Argentina, creo que veía más a la afición en las gradas que el partido por toda la pasión que tienen, el partido, el fútbol, todo fue algo muy loco. Facundo es un gran entrenador y un gran amigo mío, fue muy buena esa experiencia, él es un aficionado de Boca Juniors y me convenció de ser aficionado también, en la liga argentina me gusta ese equipo pero mi fisioterapeuta le va independiente y siempre tengo un conflicto entre Facundo y él por el fútbol argentino”, dijo el tenista del Reino Unido.

Por otro lado, Norrie aseguró que siempre es especial para él estar en el Abierto de los Cabos, donde fue campeón el año pasado.

“Es un lugar muy especial para mí, he jugado varías veces y gané mi primer título aquí en Los Cabos el año pasado, entonces siempre me siento muy bien aquí, se juega muy bien, las condiciones son muy buenas y disfruto jugar frente a los fans”, comentó Cameron.

Norrie y su relación con Andy Murray

El tenista británico se animó a hablar del cariño y respeto que le tiene a Andy Murray, jugador que es considerado ídolo en el Reino Unido y campeón dos veces de Wimbledon.

“Él es un gran chico y un gran jugador, tengo mucho respeto por él, su carrera y lo que ha logrado, es algo impresionante, me queda un largo camino para compararme con él, tiene una carrera increíble, sólo la actitud que muestra dentro y afuera es mucho, he practicado con él, sobre todo mi revés, siempre me da consejos, práctica todo lo que puede conmigo y he aprendido muchísimo de él”, sentenció Cameron.

