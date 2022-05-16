Así se jugará el Campeón de Campeones Liga BBVA Expansión MX

Tras convertirse en el nuevo campeón Liga BBVA Expansión MX, Atlético Morelia ahora enfrentará en la Final del Campeón de Campeones a los Potros del Atlante, los campeones del torneo de Apertura 2021. La gran final se jugará en una serie de Ida y Vuelta y en caso de que el marcador global termine en empate se tendrán que jugar tiempos extras y penales, si el marcador sigue igualado.

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El campeonato de Morelia

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Recordemos que Atlético Morelia se coronó campeón tras vencer 2-0 a Cimarrones de Sonora en la final de vuelta y anotaciones de Luis Pérez y Javier Ibarra. Este fue el primer título para el conjunto michoacano, aunque cabe mencionar es uno de los que no consiguió la certificación para un posible ascenso a la Primera División.

El título de los potros

Por su parte, Los Potros del Atlante obtuvieron su título en 2021 al vencer 3-0 al Tampico Madero en el Estadio Ciudad de los Deportes. El cuadro azulgrana pudo festejar con su fiel afición el campeonato y el inmueble de la capital del país pudo celebrar luego de varios años de no hacerlo, incluso se convirtieron en el primer equipo en alzar un Título jugando de local en ese estadio.

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¿Cómo se jugará?

Ahora el primer duelo del Campeón de Campeones recibe el equipo con menos puntos y tendrá la Vuelta el de mayor cantidad de unidades en el año. Atlante sumó 58 puntos en ambos certámenes y Morelia un total de 59. La ida será este miércoles 18 de mayo en CDMX en el Estadio de los Deportes y por su parte la vuelta será el 21 de mayo en el Estadio Morelos. En la Liguilla del Clausura 2022 estos equipos se enfrentaron en Semifinales y Morelia ganó la serie 1-0 en Morelos, luego de haber empatado sin goles en el estadio Azulgrana.

A ver, a ver 👀👀



ASÍ SE VA A JUGAR EL CAMPEÓN DE CAMPEONES 🏆⭐🔥



Ida - Miércoles 18 de Mayo @Atlante vs @C_A_Morelia

19:00 ⚽️



Vuelta - Domingo 22 de Mayo@C_A_Morelia vs @Atlante

16:00 ⚽️



😎 SON LOS DÍAS Y HORARIOS BUENOS 😎#Nota: https://t.co/7cSkNzC7gG pic.twitter.com/xfGw724yxW — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) May 16, 2022

El trofeo y los 5 millones de pesos en juego son los premios que recibirá el campeón del encuentro que reúne a los monarcas de los semestres Grita México 2021 y 2022.