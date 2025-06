Fue campeón en Colombia, humilló a Boca en Argentina y Efraín Juárez lo quiere para Pumas

El defensor colombiano Álvaro Angulo, actual jugador de Independiente de Avellaneda, está en la órbita de Pumas para el Torneo Apertura 2025. Con un valor de mercado de 3.5 millones de dólares y tras conquistar liga y copa con Atlético Nacional, el zaguero sería una de las principales solicitudes de Efraín Juárez para reforzar el sector izquierdo. La reestructuración del plantel en Ciudad Universitaria avanza en paralelo con la llegada de Aaron Ramsey y su valor de mercado . Tras la eliminación en el play-in, el cuerpo técnico encabezado por el exfutbolista mexicano presentó una lista con posibles incorporaciones.

¿Por qué Pumas está interesado en Álvaro Angulo?

La relación entre Efraín Juárez y Álvaro Angulo no es nueva. El estratega tuvo al colombiano bajo su dirección en Atlético Nacional, etapa en la que consiguieron títulos nacionales. Durante ese ciclo, el entrenador solicitó expresamente que el defensor no fuera transferido. Sin embargo, su salida de la institución verdolaga ocurrió tras no ser escuchado en esa petición. Ahora, y tras haber marcado el gol para eliminar a Boca Juniors en el último Apertura 2025 de Argentina, suena con fuerza para Pumas.

Getty Images Álvaro Angulo anotó el 1-0 de la victoria frente a Boca Juniors y festejó frente a sus hinchas

Luego de que se desmienta una llegada de Icardi , Pumas ahora buscaría cerrar el reencuentro. Según reportes, el contacto ya se habría producido directamente entre técnico y jugador. El club mexicano estaría en negociaciones con Independiente, que posee la mitad del pase. El otro 50% sigue en manos de Nacional. El rendimiento del colombiano ha sido constante desde su llegada al conjunto de Avellaneda. Se adueñó de la titularidad, aunque en el último compromiso no fue convocado. Aun así, su cotización se mantiene y representa una inversión considerable para los universitarios.

¿Qué otros refuerzos busca Pumas para el Apertura 2025?

Además del posible arribo de Álvaro Angulo, Pumas contempla sumar experiencia y jerarquía en varias líneas. Entre los perfiles considerados destacan Aaron Ramsey, ex Arsenal, y Héctor Moreno, con amplio recorrido internacional.

La directiva trabaja para concretar estos movimientos antes del inicio del torneo. Con el calendario oficial arrancando el 11 de junio, los tiempos de negociación son clave. Se busca que los refuerzos estén disponibles desde la pretemporada para integrarse al grupo sin contratiempos. El proyecto deportivo de Juárez contempla figuras de peso que ya conoce o ha enfrentado. En este contexto, Angulo sería la primera pieza del nuevo ciclo que arranca en el Pedregal.