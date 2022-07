Quiero ser campeón del mundo y ser un ídolo.- Zurdo Ramírez

El Zurdo Ramírez busca regresar un título mundial a su cintura y está convencido que será ganándole a Dmitry Bivol, pues está obligado a enfrentarlo.

El boxeador mexicano Gilberto Zurdo Ramírez recibió a Box Azteca en recientes fechas en su hogar en la Ciudad de México en donde con toda honestidad habló sobre su carrera, sus rivales, sus deseos y también tropiezos.

Explicó que ante Bivol tenía ya un acuerdo, pero que al decidir pelear contra Canelo y vencerlo, ahora eso favoreció para hacer el pleito más llamativo e interesante.

Recordó que contra Canelo quiere pelear en semicompleto y espera que ese enfrentamiento pueda suceder.

Subrayó también que quiere ser un ídolo del boxeo y para ello trabaja; también tiene el deseo de ayudar a la gente e impulsarla por alcanzar sus metas.

TE PODRÍA INTERESAR: ORDENAN PELEA BIVOL VS ZURDO RAMÍREZ

Sobre Dmitry Bivol, el Zurdo Ramírez comentó

“Ya nos conocíamos. Compartimos gimnasoo, hicimos sparring. Yo era 168 libras y él 175 libras y hacíamos sparring. No me sorprendió tanto que le ganará a Canelo y fue bueno. Nosotros teníamos amarrada una pelea, firmé el contrato, se lo mandamos a él y luego de pronto dijo no voy se fue a pelear con Canelo.

“Se posicionó en un buen lugar, ya todos conocen a Bivol y la credibilidad que tiene con la calidad que tengo y la credibilidad que tendré cuando yo le gané a Bivol.

“Yo pienso que Dmitry Bivol va a querer evitar esa pelea contra mí, es sí o sí, no tiene opción. A menos de que deje vacante el título o recibir una sanción. No es viable porque él quedaría como un cobarde.

TE PODRÍA INTERESAR: GALERÍA DE LA CELEBRACIÓN DE 60 AÑOS DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ

“Entonces ya lo conozco, nos conocemos los dos, él sabe que no es fácil pelear conmigo, que tiene mucho que perder y que también va a perder.

Su opinión sobre Canelo Álvarez

“Las peleas que han sido medio controvertidas y porque le hace falta pelear con el Zurdo Ramírez. Uno no tiene a todos contentos verdad, pero uno como peleador tiene que enfrentar a lo mejor para llegar a donde se quiere”.

TE PODRÍA INTERESAR: RYAN GARCÍA PELEARÍA ANTE GERVONTA DAVIS EN DICIEMBRE

Zurdo Ramírez cree ser el monstruo de la división

“Para mí yo el Zurdo Ramírez es el monstruo de la división, solo les hace falta pelear conmigo. Bivol es el más complicado, luego Berterbiev y Joe Smith Jr.”

El Zurdo Ramírez busca ser un ídolo y ayudar a la gente

“Es la idea, ser nuevamente campeón del mundo, ser un ídolo del boxeo y ayudarle a las personas, a los jóvenes a despertar a que crean en ellos, en sus sueños, un joven que viene de la nada y que quiere ser un ídolo”.