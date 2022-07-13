GALERÍA | Julio César Chávez celebra sus 60 años a lo grande

Julio César Chávez celebró a lo grande su cumpleaños 60 este martes, rodeado de amigos, compañeros y familia, que hicieron único el evento celebrado en un exclusivo salón en la zona de Campo Marte.

Desde que cayó la noche, decenas de invitados llegaron a la cita para sumarse a la celebración del Gran Campeón Mexicano que vieron los emotivos videos de la trayectoria del ex boxeador.

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Además hubo palabras de reconocimiento y entrega de regalos únicos, entre estos El Hijo del Santo, que le dio una máscara, o el Consejo Mundial de Boxeo que le dio un cuadro y una corona que refrenda su posición como un rey.

Box Azteca, presente en la celebración de Julio César Chávez

El ex boxeador Julio César Chávez estuvo acompañado de sus compañeros y amigos de Box Azteca, que le reiteraron el honor por ser el líder del proyecto que cumplió 15 años el año pasado.

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