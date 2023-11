Campeón levanta la mano para enfrentar y unificar campeonatos contra Vaquero Navarrete

El peleador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete está en los reflectores desde hace cinco años cuando se convirtió en campeón mundial. Ahora en su reinado en su tercera categoría no es la excepción y tras una fresca pelea ante Robson Conceicao un campeón ha levantado la mano para medirse ante él y lograr unificar cetros superplumas.

Vaquero Navarrete tuvo una complicada defensa de la correa superpluma de la Organización Mundial de Boxeo empatando contra Robson Conceicao en Las Vegas.

Los planes parecían apuntar a una defensa sin mayores problemas y luego encarar a Shakur Stevenson, pero las cosas dieron un giro y Vaquero no descarta una revancha ante el brasileño y Bob Arum, jefe de Top Rank se muestra animado de realizar un segundo capítulo.

Pero hay otra opción que es también atractiva y podría consolidar a Vaquero en las 130 libras.

Héctor Luis García, animado a enfrentar al Vaquero

El monarca superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, Héctor Luis García, habló previo a su pelea del sábado ante Lamont Roach. En el marco del combate tocó el tema del vaquero.

“Vaquero Navarrete es un peleador desorganizado, pero también tiene buena resistencia y condiciones. Me gustaría sí. Yo me adapto a todos los estilos, y por eso yo digo que me gustaría enfrentarlo”, sostuvo el de San Juan de la Maguana, República Dominicana.

Para pensar en una confrontación, el ex peleador en ligero, primero deberá superar su compromiso a la cual va confiado de salir con la mano en alto.

“Todo lo que tengo para decirle a Roach es que puede seguir soñando, pero que tenga cuidado porque yo lo puedo llegar a mandar a dormir el sábado por la noche. Obvio que no hay nada garantizado en el boxeo, pero mi objetivo es noquearlo”, recalcó el peleador de 32 años.