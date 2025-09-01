Fue campeón mundial de boxeo, pero sus excesos lo llevaron a la bancarrota y a rematar sus cinturones

El boxeo se ha convertido en uno de los deportes que más alegrías ha traído a la comunidad mexicana a lo largo de la historia, aunque esto no es lo mismo que se puede decir de algunos atletas que han terminado en la ruina. Para ejemplo de lo anterior está este campeón mundial , el cual estuvo obligado a rematar sus cinturones.

Hablamos de un campeón mundial que alcanzó la fama internacional gracias a sus victorias y a la forma en cómo se plantaba en el ring; sin embargo, los constantes excesos que protagonizó, así como una inadecuada administración de su dinero, hicieron que tuviera que rematar los cinturones que ganó como profesional.

¿Quién es y cuántos años tiene Rubén, el Púas Olivares?

Nacido el Iguala, Guerrero, el 14 de enero de 1947, Rubén, el Púas Olivares es un exboxeador profesional de 78 años de edad que es considerado uno de los pugilistas más queridos por la afición mexicana gracias a la cantidad de logros que obtuvo a nivel profesional, así como a su característico estilo de boxeo.

¿En qué categorías el Púas Olivares fue campeón mundial?

Una de las razones por las cuales el Púas Olivares es considerado uno de los mejores mexicanos de la historia radica en los logros que consiguió, pues el guerrerense fue campeón mundial en las categorías pluma, súperpluma, gallo y súpergallo, lo cual hizo que, en su momento, fuera el boxeador a vencer.

¿Cuál fue el palmarés del Púas Olivares en el profesionalismo?

En su etapa como profesional, el Púas Olivares tuvo un total de 105 combates, mismos en donde salió con el triunfo en 89 ocasiones (78 por la vía del cloroformo), por 13 derrotas y 3 empates. Además, tuvo un récord de 22 victorias consecutivas, mismas de las cuales 21 fueron por nocaut.

¿Cómo terminó este campeón mundial en bancarrota?

Una vez confirmado su retiro del profesionalismo en 1988 tras caer contra Ignacio Madrid, y durante toda la década de los 80’s, el campeón mundial tuvo algunos problemas de adicciones relacionados con el alcohol, un exceso que le quitó gran parte de la fortuna que había cosechado arriba del ring.

Se estima que su fortuna ascendía a los 2 millones de dólares , cantidad que perdió en malas inversiones, fiestas y alcohol. Tal situación lo obligó, de acuerdo con el sitio “La Afición”, a subastar sus títulos en La Lagunilla en el 2017 luego de una supuesta deuda con el banco, aunque también se dice que llegó a cobrar hasta 100 pesos por foto.