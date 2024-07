Canadá suspende a su director técnico por espiar a sus rivales

Las campeonas olímpicas se quedan sin entrenadora. Luego del escándalo que se dio a conocer, de que la estratega de Canadá espiaba a sus rivales con un dron, y ella misma se había autocensurado al no estar en el banquillo en el debut de su equipo en la justa ante Nueva Zelanda, el comité de dicho país decidió darle las gracias a Bev Priestman.

“El Comité Olímpico Candiense ha decidido destituir a la entrenadora de la Selección de Canadá del conjunto olímpico Bev Priestman, además de la suspensión por parte de ‘Canada Soccer’. Su lugar lo tomará Andy Spence, auxiliar”, publicaron en su página oficial.

Las tiendas más exclusivas de la capital francesa | Zigzagueando en París

Te puede interesar: La agenda del Día 3 de actividades en París 2024

¿Qué pasó con Bev Priestman entrenadora de Canadá?

Previo al partido ante Nueva Zelanda se dio a conocer el acto de espionaje mediante drones. Ante la situación la estratega de las de la Hoja de Maple se proclamó: “En nombre de todo nuestro equipo, ante todo quiero pedir disculpas a los jugadores y al personal de New Zealand Football y a los jugadores del equipo de Canadá. Esto no representa los valores que defiende nuestro equipo”. Horas más tarde confirmó que no estaróa en la banca con su equipo.

Además, el Comité Olímpico de Canadá tomó acciones con sanciones y consecuencias:

Joseph Lombardi, analista no acreditado de Canada Soccer, será retirado del Equipo Olímpico Canadiense y será enviado a casa inmediatamente.

Jasmine Mander, entrenadora asistente a quien se envió el informe del Sr. Lombardi, será retirada del Equipo Olímpico Canadiense y será enviada a casa inmediatamente.

El COC ha aceptado la decisión de la entrenadora principal Bev Priestman de retirarse de entrenar el partido contra Nueva Zelanda el 25 de julio.

El personal de Canada Soccer recibirá capacitación ética obligatoria.

Statement: Suspension of Bev Priestman — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) July 26, 2024

Te puede interesar: DEBUT EN PARÍS 2024: Árbitras de la Liga BBVA MX dirigen su primer partido en Juegos Olímpicos

¿Cómo le fue a Canadá en su debut contra Nueva Zelanda en París 2024?

A pesar de no poder contar con su estratega en el banquillo, las campeonas olímpicas consiguieron sus primeros tres puntos en el certamen. Esto gracias a que supieron sobreponerse al tanto que anotó Mackenzie Barry por parte de las oceánicas; el empate llegó gracias a la anotación de Cloe Lacasse, previo al medio tiempo; el duelo lo sentenció Evelyne Viens a 11 minutos del final.