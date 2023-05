Himnos del Deporte: “Ready to Go” de Republica (1996)

La república deportivo-musical se declara lista para vibrar al compás del rock alternativo que emana de los Himnos del Deporte de los nostálgicos años 90s. Gran Bretaña, el imperio de las poderosas guitarras que delimitan la pasión en los verdes pastos donde, posiblemente, se juega el mejor futbol del planeta, el de la Premier League de Inglaterra.

El 11 de mayo de 1997, el Sunderland cayó 1-0 contra el Wimbledon en el día final de la temporada de la Premier y fue relegado a la segunda división inglesa. Ese mismo verano, el 30 de julio de 1997, los llamado “Gatos Negros” buscaban dejar la mística perdedora atrás y abrieron su nuevo hogar, The Stadium of Light, con la esperanza de volver a los primeros planos del futbol inglés.

391 días antes, el 15 de abril de 1996, la listas de popularidad del reino unido eran dominados por el poder femenino del imponente sonido que aún quedaba del Britpop, con éxitos como “Ready to Go” de la banda Republica. Ahí fue cuando el brillo de este tema, resplandeció en los estrados del Estadio de Luz en Sunderland, y en el resto de la Liga Premier.

En un podcast del equipo a inicios de este año, la vocalista de la banda, Saffron, afirmó cuál era la idea del club al momento de adoptar el tema como canción de inicio: De hecho la intención (de “Ready to Go") era intimidar al equipo contrario. Significa tanto para los fanáticos del Sunderland, para todos los que están de pie en el estadio con sus bufandas en el aire cantando “Ready to Go”.

Su impacto fue inminente como ritual pre partido, al grado de que el grupo liderado por Saffron, fue invitado a tocar en el centro del campo del inmueble de Tyne y Wear, esto durante el día final de la histórica temporada de 1999-2000. Para la colorida cantante de pelo rojizo con negro, el legado de este tema en Sunderland es especial: Correr por la línea de meta y tocando en el medio (del campo). Experimentar una increíble, como he dicho, una sensación fuera de este cuerpo. Nos hemos dado cuenta que esta canción (Ready to Go) ha trascendido después de todo este tiempo.

Posteriormente, el destello de esta canción resplandeció en los diferentes parajes deportivos, en las duelas de la NBA, en el hielo de la NHL y en el césped del mítico Fenway Park de Boston en las Grandes Ligas. “Ready to Go”, la “República” de la pasión musical por los Himnos del Deporte.