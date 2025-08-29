deportes
Azteca Deportes
¿Hay algún mexicano? Estos son los candidatos a ganar el premio a mejor boxeador del año 2025

Todo está listo para conocer el premio al mejor boxeador del año 2025. ¿Existen algunos mexicanos? Esto es todo lo que debes saber al respecto de este deporte.

Redacción Azteca Deportes
Box Azteca
Restan solo cuatro meses para que el 2025 llegue a su fin, por lo que poco a poco comienzan a cerrarse las filas en torno a cada una de las disciplinas más importantes a nivel mundial. Una de ellas es el box, por lo que luce interesante conocer a los candidatos a ganar el premio al mejor boxeador del año .

Han sido decenas de combates los que se han llevado a cabo en este año, mismos que, en muchos de estos, ha sobresalido la calidad de los pugilistas. No obstante, de entre todos destacan tres que, probablemente, podrían buscar el premio al mejor boxeador del año si es que cierran el 2025 de grata manera.

¿Quiénes son los candidatos a ganar el premio al mejor boxeador del año?

  • Terence Crawford: Si el nacido en Estados Unidos logra la hazaña de vencer a Saúl, el Canelo Álvarez en los próximos días, con todo lo que esto conlleva, tendrá la posibilidad de pelear por el premio al mejor boxeador del año, esto considerando que en su carrera lleva 41 victorias en 41 combates realizados.

  • Naoya Inoue: El hecho de haber vencido por la vía del cloroformo a Ye Joon Kim y Ramón Cárdenas hacen de “El Monstruo” un candidato natural a ser el mejor boxeador del año 2025. Eso sí, para ello, deberá vencer a Murodjon Akhmadaliev este 14 de septiembre, pues de lograrlo se acercará cada vez más a dicho logro.
  • Katie Taylor: Taylor volverá a la acción luego de cerrar de manera exitosa su trilogía ante Amanda Serrano. Ahora, enfrentará nuevamente a Chantelle Cameron, y si obtiene el triunfo seguramente estará en la discusión entre los mejores pugilistas del año 2025.

¿Por qué no hay boxeadores mexicanos en la lista?

Si bien elementos como Saúl Álvarez e Isaac Cruz han tenido un año bastante importante en cuanto a resultados se refiere, la realidad es que México, al menos en este año, no ha podido sobresalir como lo hizo en pasados, motivo por el cual luce complicado que algún nacional se haga con el premio al mejor del 2025 en esta ocasión.

