Canelo vs Charlo 3
¿Futuros rivales? Contra ellos pelearía ‘Canelo’

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Eddy Reynoso revela los posibles rivales de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para su próxima pelea | Box Azteca

Tras vencer a Jermell Charlo, este 30 de septiembre, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, reveló quién podría ser el próximo rival para el pugilista tapatío

Por: Azteca Deportes

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