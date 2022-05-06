Canelo Álvarez lanza agradecimiento para Carin León

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez tendrá para su pelea ante Dmitry Bivol, la aparición estelar del cantante de música regional Carin León, quien entonará el Himno Nacional Mexicano.

Por ese motivo es que Canelo, en entrevista con Box Azteca, externó a Carin León su agradecimiento para el intérprete por aceptar ir a la pelea.

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“Aún no sé si saldrá a mi lado en la presentación, pero me hizo el honor de estar aquí entonando el Himno Nacional, así que estoy muy agradecido con eso”, comentó el boxeador Canelo Álvarez.

Otros cantantes que ha invitado Canelo

En los últimos años, el show de presentación de Canelo al salir a pelear, ha venido en ascenso, incluyendo a cantantes como su gran amigo J Balvin, o la cantante de música ranchera Angela Aguilar; también se presentó en recientes fechas Fher de la banda Maná lo acompañó en su salida.

¿Dónde ver la pelea de Canelo vs Bivol?

La pelea de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol, la podrás seguir este próximo sábado 7 de mayo desde Las Vegas, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 9:00 PM, con la narración y comentarios del Box Azteca Team.

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