Canelo Álvarez revela que aprendió a hablar inglés ¡jugando golf!

Canelo Álvarez no sólo es uno de los mejores boxeadores de la actualidad, sino que es un hombre con grandes habilidades. Una de ellas es que habla inglés fluido, algo que a muchas personas les puede tomar años, pero a diferencia de lo que se pueda creer no lo dominó tomando clases, sino jugando golf.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, se prepara para uno de los combates más importantes de su carrera, pues enfrentará a Dmitry Bivol por el campeonato mundial de los semipesados de la AMB, aunque también se da tiempo de compartir estos datos curiosos.

Te puede interesar: ¿A qué se dedicaba Canelo Álvarez antes de ser boxeador?

Canelo Álvarez buscará noquear a Dmitry Bivol

Así aprendió Canelo a hablar inglés gracias al golf

En entrevista con un medio local, Saúl Álvarez reveló que en alguna ocasión en el pasado intentó estudiar ingles, pero después de 1 mes notó que no era lo suyo, por lo que no hizo el intento por aprenderlo en las clases pero sí con sus amigos cuando juega golf.

“Yo nunca he estudiado inglés, traté como un mes pero la verdad no se me dio. Siempre practico con mis amigos de golf, practico cuando estoy ahí, hablo mucho inglés, y ahora si cometo un error o no, no importa, estoy tratando de hacerlo y creo que eso es lo que al final te ayuda a hablarlo”, dijo el pugilista.

Canelo Álvarez es uno de los pocos atletas mexicanos que se atreve a dar entrevistas y conferencias hablando sólo en inglés, hecho que también le ha ayudado a abrirse camino dentro del boxeo, pues como sabemos buena parte de sus peleas han sido en terreno estadounidense.

“Ahora que hablo más el inglés con mis amigos me dicen que lo hablo bien. Tengo más conversaciones y ellos me hacen tener más confianza en hacerlo. Si me equivoco les digo ‘a ver trata de hablar en español’ y les termino ganando”, sentenció.

Te puede interesar: VIDEO: Canelo Álvarez pone a prueba su poder ante hombre de 350 libras

Canelo vs Bivol será este 7 de mayo

Las Vegas, Nevada, albergarán una de las peleas más importantes de este 2022, pues el sábado 7 de mayo se miden Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol, pelea que podrás disfrutar completamente en vivo por Azteca 7, aztecadeportes.com y la app oficial de Azteca Deportes.