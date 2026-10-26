OFICIAL: Cuál fue la posición final de Lionel Messi en el Balón de Oro 2026, en qué lugar quedó

El Balón de Oro 2026 acaparó todas las miradas de los aficionados del futbol esta jornada de lunes 26 de octubre. Uno de los claros favoritos a quedarse con el galardón entregado por la revista France Football era Lionel Messi, quien pese a haber dejado Europa logró tener una temporada brillante con Inter Miami y, sobre todo, con la Selección de Argentina.

Sin embargo, aunque estuvo cerca, el astro argentino no pudo ingresar al Top 3. Lionel Messi ocupó el puesto 5 del ranking del Balón de Oro. Esto no sucedía desde el año 2018 cuando, en ese entonces, el futbolista del Barcelona finalizó en la quinta posición por detrás de Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.

Cabe destacar que Messi sumaba dos años consecutivos de ausencias dentro de los 30 nominados al Balón de Oro. Ni en 2024 ni en 2025 fue escogido por France Football como uno de los principales contendientes al premio individual. No obstante, su excelente temporada le permitió regresar a la élite mundial del futbol y estuvo cerca de alcanzar su noveno trofeo.

🇦🇷🌟 LIONEL MESSI TERMINÓ QUINTO EN EL BALÓN DE ORO 2026. El pibe de 39 años. https://t.co/Kz1wW2baPf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 26, 2026

¿Cuántos Balones de Oro tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene ocho Balones de Oro y es el máximo ganador en la historia del galardón. El argentino conquistó el premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, una marca que ningún otro futbolista ha logrado igualar. Su perseguidor más cercano es Cristiano Ronaldo, quien acumula cinco reconocimientos.

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La última vez que el rosarino levantó el trofeo fue en 2023, luego de haber liderado a Argentina hacia el título del Mundial de Qatar 2022. Para ese entonces, Messi ya vestía la camiseta del Inter Miami y se convirtió en el primer jugador en activo de la MLS en recibir esta distinción.

|EFE

¿Cómo fue la temporada de Lionel Messi?

Los números explican por qué Messi volvió a meterse entre los candidatos al Balón de Oro. El argentino acumuló 45 goles y 30 asistencias en 49 partidos durante el periodo evaluado, de acuerdo con la ficha oficial del galardón. En total, participó directamente en 75 anotaciones entre sus actuaciones con Inter Miami y la Selección Argentina.

A nivel de clubes, fue una pieza clave para que las Garzas conquistaran la primera MLS Cup de su historia en 2025. Además, obtuvo el Botín de Oro de esa temporada con 29 tantos y fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la liga por segundo año consecutivo.

Sin embargo, uno de sus mayores argumentos estuvo en el Mundial 2026. Messi marcó ocho goles y repartió cuatro asistencias en ocho encuentros, números con los que ayudó a Argentina a disputar una nueva final. Una actuación que le permitió regresar a la pelea por el premio individual a sus 39 años.