Cuánto cuestan los boletos para ver al Club América ante Xolos de Tijuana en la Jornada 7 pendiente del Apertura 2026

El Club América tendrá una nueva cita con su afición para afrontar uno de los compromisos que todavía debe en el Apertura 2026. Las Águilas recibirán a Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte, en un encuentro correspondiente a la Jornada 7 que debió cambiar de fecha por su participación en la Leagues Cup.

Ahora, el conjunto azulcrema recuperará ese partido en pleno cierre de la fase regular. Para quienes planean acompañarlo desde las tribunas, la venta de entradas ya está abierta y existen distintas alternativas, desde las cabeceras hasta localidades que incluyen alimentos y bebidas.

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs. Xolos de Tijuana?

Los boletos para ver al América ante Tijuana cuestan desde 469.60 pesos, aunque la portada del evento en Fanki redondea esa cantidad a 470 pesos. El acceso más económico corresponde a las zonas Norte y Sur de los niveles 400, 500 y 600.

Por su parte, la tarifa más alta que muestra el listado por zonas es la de Club Banorte, desde 3,522 pesos. Estos son los precios publicados en el mapa de venta consultado el 26 de octubre:



400, 500 y 600 Norte o Sur: $469.60

Zona para personas con discapacidad: $587.00

500 y 600 Lateral: $704.40

400 Lateral y 300 Preferente: $821.80

300 Cabecera: $880.50

100 Norte y Sur: $939.20

100 Plus: $997.90

100 Lateral, 200 Platea y 300 Lateral A y B: $1,174.00

Corner Club y Locker Club: $1,174.00

300 Premium: $1,291.40

Palcos Club: $1,526.20

Super Seats y Terraza INTER.MX: $2,348.00

Tunnel Club: $2,935.00

Club Banorte: $3,522.00

Todos los importes están expresados en pesos mexicanos e incluyen impuestos y comisiones, de acuerdo con la plataforma. La disponibilidad puede cambiar conforme avance la venta.

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¿Dónde comprar boletos para América contra Tijuana?

Las entradas se pueden adquirir mediante Fanki, desde la ficha del encuentro. La venta general comenzó el 8 de octubre y permite comprar un máximo de cuatro boletos por persona, con localidades sujetas a disponibilidad.

Como dato adicional, el encuentro está incluido en el AmePass 2026-2027. Los aficionados que cuenten con este abono pueden localizar sus accesos en la sección “Mis Boletos” de la aplicación.

¿Cuándo juega América vs. Xolos el partido pendiente?

El encuentro se disputará el miércoles 28 de octubre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

Originalmente estaba previsto para el 5 de septiembre, pero fue reprogramado porque América debía disputar el tercer lugar de la Leagues Cup frente a León.