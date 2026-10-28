Dónde será Canelo vs Mbilli? Ciudad, arena y diferencia de horario con México

El rostro del pugilismo mundial Saúl Canelo Álvarez volverá a subir al cuadrilátero a miles de kilómetros de Guadalajara, la ciudad donde comenzó a construir su historia. Su pelea contra Christian Mbilli, programada para el sábado 31 de octubre de 2026, tendrá como escenario Riad, capital de Arabia Saudita, en una función que reunirá a varias figuras del boxeo mexicano.

La distancia también modificará la manera de seguir el combate. Mientras en Arabia Saudita el reloj ya marcará las primeras horas del domingo, en México la pelea que será televisada para todo nuestro país por Azteca Siete se estará celebrando el sábado por la tarde.

La diferencia de nueve horas entre ambos países será uno de los detalles importantes para quienes quieran seguir el regreso del campeón mexicano.

Canelo enfrentará a Mbilli por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un cinturón que actualmente pertenece al peleador francés de origen camerunés.

¿En qué ciudad y arena será la pelea Canelo vs Mbilli?

El combate está anunciado en Kingdome Arena, recinto ubicado en Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera denominada México vs. el Mundo, organizada dentro de Riyadh Season.

Riad se ha convertido en una de las sedes internacionales más importantes del boxeo profesional, con funciones que reúnen a campeones mundiales de distintas divisiones.

Para Canelo será otra presentación fuera de México, en una carrera que lo ha llevado a disputar grandes combates en Estados Unidos y otros escenarios internacionales.

PODER TOTAL, ESTE ES EL PODER DEL CANELO 👊💥 Saúl Álvarez ha acumulado un año de energía en sus puños, Mbilli puede pagar los platos rotos del resultado de la última pelea del Canelo, el Mexicano quiere volver a ser Campeón Mundial y que mejor que con un KO como los que nos ha regalado a lo largo de su carrera 🔋 #BoxAzteca 🥊⁣ ⁣ CANELO ÁLVAREZ vs CHRISTIAN MBILLI 👇⁣ 📅 ⁣⁣⁣Sábado 31 de octubre⁣ 🕚 11:00 AM⁣ 📺 Azteca 7⁣⁣ 💻 https://t.co/prFZkXn2z6⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📱 APP Azteca Deportes — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 28, 2026

La función del 31 de octubre también contará con la participación de Jaime Munguía, Rafael Espinoza y David Picasso, entre otros representantes mexicanos.

¿Cuántas horas de diferencia hay entre Riad y México?

Riad está nueve horas adelante de la Ciudad de México. Arabia Saudita utiliza el horario UTC+3 durante todo el año, mientras que la capital mexicana permanece en UTC-6.

Esto significa que cuando en la Ciudad de México sean las 15:00 horas del sábado 31 de octubre, en Riad serán las 00:00 horas del domingo 1 de noviembre.

La diferencia permite que la función se celebre durante la noche y madrugada de Arabia Saudita, mientras el público mexicano puede seguirla durante el día.

Ciudad Hora local Ciudad de México Sábado 31 de octubre, 15:00 Riad, Arabia Saudita Domingo 1 de noviembre, 00:00

¿A qué hora será Canelo vs Mbilli en México?

La programación difundida para México contempla el inicio de las peleas a las 11:00 horas, tiempo del centro del país, mientras que el combate estelar entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli está previsto alrededor de las 15:00 horas.

El horario del enfrentamiento principal puede modificarse de acuerdo con la duración de las peleas anteriores.