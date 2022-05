Pesaje Canelo vs Bivol: Resumen, peso oficial y datos previo a la pelea

Acompañado con mariachis, decenas de aficionados y mucha ilusión de verlo conquistar un nuevo título, Canelo Álvarez cumplió con la báscula a las afueras del T-Mobile Arena, donde el ruso Dmitry Bivol también estuvo abajo del límite y todo está listo para este sábado.

La moneda está en el aire y el boxeador mexicano espera seguir marcando historia dentro del boxeo, pues el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) está en juego y Canelo Álvarez buscará conquistar un título más en esta división, pues hace unos meses ya derrotó a Sergey Kovalev y le quitó su cinturón.

¿Qué piensa Canelo Álvarez de Dmitry Bivol previo a su pelea?

El peso oficial de Canelo Álvarez y Dmitry Bivol

Con personas gritando en todo momento, rodeados de banderas de México y con mucho ánimo, los dos boxeadores aparecieron a las afueras del inmueble donde se enfrentarán, y el primero en subir a la báscula fue el ruso.

Dmitry Bivol, con un físico imponente, marcó un peso oficial de 174.6 libras, estando por debajo del límite, que era de 175.

Canelo Álvarez, por su parte, dio media libra más que Dmitry Bivol, pues el mexicano marcó 174.4 libras, por lo que no habrá problema para que ambos suban y se midan en las instalaciones del T-Mobile Arena.

El mensaje de Canelo Álvarez tras el pesaje

Después de la ceremonia de pesaje, Saúl Álvarez agradeció a la gente que se dio cita en el lugar y confesó que no sintió nada en el careo ante Bivol, pues después de mirarse fijamente, chocaron puños y no pasó a mayores.

“Estoy muy agradecido, la gente estuvo bajo el rayo del sol; me encantaría tomarme una foto con todos. Espero darles una gran pelea y darles un triunfo. No me causa nada el face to face, a veces sí un poquito, pero en esta ocasión no, sólo las ganas de estar arriba del cuadrilátero. Ahorita voy a comer arroz, pastita y un poco de carbohidratos”, dijo Canelo Álvarez.

