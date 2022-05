Canelo vs Bivol ¿Cuánto cuestan los boletos para ir a la pelea?

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este sábado 7 de mayo en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), el mejor libra por libra del mundo regresa al cuadrilatero. Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol por fin llegó, una de las peleas más esperadas del año, y tu la podrás disfrutar por las pantallas de la Casa del Boxeo: azteca 7, aztecadeportes.com y App Oficial de Azteca Deportes.

¿Qué piensa Canelo Álvarez de Dmitry Bivol previo a su pelea?

¿Dónde es la pelea entre Canelo vs Bivol?

El espectacular combate, que pone en juego el título de los semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de quien el ruso es dueño, se realizará en Las Vegas, Nevada, en el T-Mobile Arena, con una capacidad para 20 mil personas y que fuera ignaugurado en el 2016.

¿A qué hora es la pelea Canelo vs Bivol?

La pelea por el campeonato arranca al rededor de las 22:30 PM (tiempo del centro de México), pero tu podrás disfrutar de la mejor previa y transmisión por La Casa de del Boxeo desde las 21:00 horas.

Te puede interesar: El récord Guiness que ostenta Canelo Álvarez y quizá no conocías

¿Cuánto cuesta ir a ver Canelo vs Bivol?

Para todos los afortunados que pueda ir a ver al Canelo Álvarez en vivo desde el T-Mobile, tuvieron la oportunidad de combrar su boletos desde el 23 de marzo de este año, que fue el día que se pusieron a la venta.

En pesos mexicanos, los más baratos estuvieron en unos $105 dólares, lo que equivalen a cerca de 2 mil pesos mexicanos, mientras que los más caros llegaron hasta los 869 dólares (unos 300 mil pesos), pero esto directo en la taquilla de la Arena.

Ahora, si se compraran en línea los tickets se pueden adquirir directo en la pagina del recinto, y el más lejano al ring ronda los 1,300 dólares y el precio va en ascenso según la cercanía que se vaya teniendo al cuadrilatero.

Te puede interesar: Canelo Álvarez revela que aprendió a hablar inglés ¡jugando golf!

Tv Azteca transmitirá Canelo Ávlarez vs Dmitry Bivol

No te pierdas Canelo vs Bivol desde las pantallas de La Casa del Boxeo a partir de las 21:00 horas (tiempo del centro de Mexico), con los mejores narradores del mundo mundial.