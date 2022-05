A Canelo Álvarez le encantaría estar en la Final de Atlas vs Pachuca

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez sostuvo este lunes en una rueda de prensa en México, que le encantaría asistir el jueves a la Final de ida del torneo Clausura 2022 entre el Atlas y el Pachuca, a celebrarse en el Estadio Jalisco.

El pugilista tapatío presentó esta mañana, en el complejo de golf ubicado en las periferias del Estado de México y Ciudad de México conocido como Bosque Real, su torneo de golf, bautizado No Golf No Life, con el cual busca apoyar al talento emergente de este deporte en México.

Pero además, tocó temas importantes como su presente y futuro en el boxeo y momentos de relajación que tomará, antes de meterse de nuevo en el gimnasio para una pelea del mes de septiembre.

Canelo quisiera asistir a la Final de Atlas vs Pachuca

El boxeador mexicano Canelo Álvarez , sostuvo ante la pregunta de Azteca Deportes, su ilusión de poder estar ahí, inclusive con su entrenador Eddy Reynoso.

-¿Canelo, te gustaría ir a la Final de Atlas vs Pachuca?

-Pero cuándo es el partido

-Este Jueves

-Si me invita Eddy Reynoso sí (risas). Por qué no estar ahí, la verdad es que me encantaría estar ahí apoyando al Atlas

Canelo Álvarez también podría asistir a la clase masiva del Zócalo

El boxeador Canelo Álvarez, sostuvo en la rueda de prensa, que además verá si los tiempos le dan, para poder volver el 18 de junio, día en el que buscarán en la Ciudad de México, romper un récord con la clase masiva más grande del mundo, a celebrarse en el Zócalo.

“Vamos a ver, si tengo la oportunidad de estar aquí, sí me daré una vuelta a la Clase Masiva”, acotó.

GGG sería su rival para septiembre

Además indicó que por un contrato que se tiene con Matchroom Boxing y DAZN, la pelea de septiembre sería ante Gennady Golovkin, aunque explicó que esta semana habrá un anuncio que oficializará el rival y la sede.

No dejó de lado el nombre de Dmitry Bivol, a quien buscará para una revancha, pues se considera un tipo determinante y perseverante, confiando en que en un segundo duelo, dará cuenta del ruso.