Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin | Conferencia de prensa EN VIVO

Este lunes el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y su rival para la pelea del próximo 17 de septiembre, Gennady Golovkin, se verán las caras en una rueda de prensa en Nueva York, que da continuidad a la gira promocional de su enfrentamiento.

El pasado viernes ya se vieron frente a frente en Los Angeles, en donde el tapatío Canelo Álvarez se mostró desafiante, con un rostro concentrado en la que será su nueva tarea: derrotar por segunda ocasión a GGG.



En lo que respecta a Golovkin, contrastó su sonrisa y su indiferencia ante los retos y señalamientos que surgieron en la mesa el pasado viernes.

Las declaraciones de Canelo vs GGG 3 en Los Angeles



Las declaraciones de Canelo en la pasada rueda de prensa

“Es personal para mí. No pretendo ser alguien diferente, no puedo aparecer en medios u otro lugares y decir cosas y después pretender que no fue así. Es personal, el habló muchas cosas sobre mí y ustedes lo saben. No puedo esperar para estar en el ring. Él es diferente, pretende ser amigable pero es un pen$%&. Él pretende ser divertido y que todo está bien, pero en otros lugares habla mierda, así es como es. Seré más peligroso ahora que antes. Estoy motivado y listo para la pelea. Un nocaut, eso es lo que veo”, dijo Canelo.

Las declaraciones de GGG en la rueda de prensa



“No creo que sea personal. Así es el deporte. Es mi forma de ser. No trato de ser personas distintas. Yo salgo a boxear. Si él tiene algo personal, es su problema, no mío”, manifestó GGG.



Sobre la pelea Canelo vs GGG 3

Por tercera ocasión Canelo peleará ante Gennady Golovkin , luego de los duelos que tuvieron. En 2017 en la Arena T-Mobile, Canelo y GGG empataron el 17 de septiembre y un año después en el mismo sitio, el mexicano ganó en las tarjetas.

Para terminar con la rivalidad, se encontrarán el 17 de septiembre en Las Vegas en la Arena T-Mobile, y el duelo lo podrás ver por Azteca Siete, .