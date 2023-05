Canelo Álvarez con todo y herida en la ceja, regresa a entrenar en Guadalajara

El pasado sábado Canelo Álvarez se estaba exigiendo ante casi 60 mil personas peleando ante un gran guerrero como lo fue John Ryder, quien logró desgastar al tapatío y lastimarle ceja y nariz; no han pasado ni tres días y el boxeador ya está de vuelta en el gimnasio con Eddy Reynoso para encarar nuevos desafíos.

Canelo ganó en su pelea 63 como profesional por decisión unánime ante un Gorilla que fue aguerrido en su presentación en el Estadio Akron.

El local cumplió con el pronóstico de salir vencedor, aunque aclaró que el nocaut no llegó por la resistencia del rival, que fue muy digno.

Canelo, de vuelta en el gimnasio

Y es que seguramente los castigos y la exigencia de una batalla siguen causando estragos en Canelo, pero es más las ganas de seguir trascendiendo en el deporte de los puños, por lo que regresó al entrenamiento.

Fue precisamente Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, quien posteó en sus redes este retorno al establo, en la que se nota en la ceja del boxeador una protección, precisamente de donde fue cortado por Ryder.

Canelo no quiere perder tiempo, busca retomar el paso y tan solo dos días de celebración y descanso le bastaron para poner la mira en nuevos desafíos.

¿Canelo Álvarez se prepara en el gimnasio para pelear en contra de…?

Es una incógnita el rival que tendrá Canelo Álvarez en septiembre, pero es un hecho que la opción número uno y por la cual luchará, es una revancha en contra de Dmitry Bivol, aunque las cosas están un poco complicadas.

Canelo quiere sacarse la espinita, ir de nuevo a las 175 libras y demostrar que en las mismas condiciones de hace un año, puede derrotar a Bivol y salir avante en esta nueva edición de esta rivalidad.

Pero Bivol no quiere eso y no aceptaría pelear de nuevo, si no es un combate en 168 libras, que le exija bajar de peso, vencer en esas condiciones y quitarle a Canelo los cuatro campeonatos de los supermedianos para de verdad cumplir con un reto en su carrera y en su caso, demostrar que pudo ser mejor en dos categorías.

¿Si no es Bivol, contra quién iría Canelo?

Tras la pelea, Canelo mencionó que tampoco es una obligación pelear de nuevo con Bivol aunque sí es lo que quieren, y que en dado caso hay hombres como David Benavidez o Charlo, que pueden ser eventuales contrincantes.

A partir de ahora podría comenzar esas negociaciones, pero será en próximas fechas cuando se comience a tener más información para ese combate en el marco de las fiestas patrias.