Así se vivió la victoria de Saúl 'Canelo Álvarez ante John Ryder

El cuadrilátero en el Estadio Akron de Guadalajara fue el epicentro deportivo de sábado 6 de mayo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se medió a John Ryder con los títulos indiscutidos del peso supermediano de las 168 libras en disputa.

La pelea de esta noche fue la primera en México de Saúl Álvarez desde 2011, cuando se midió a Kermit Cintron en la Monumental Plaza de toros México. En aquella función, el pugilista mexicano triunfó en el quinto round y empezó su travesía por Estados Unidos donde hiló 12 compromisos sin derrota.

En el Estadio Akron, hubo más de 50 mil personas, para el inicio de la pelea. Saúl ‘Canelo’ Álvarez se midió a John Ryder con los títulos indiscutidos del peso supermediano en las 168 libras en disputa.

Canelo Álvarez venció a John Ryder por decisión unánime 120-107, 118-109 y 118-109 y sigue manteniendo todos sus títulos indiscutidos de peso supermediano.