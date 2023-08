Canelo Álvarez abre la puerta a una pelea en contra de Terence Crawford: ‘estoy dispuesto’

A casi un mes de que Canelo Álvarez se enfrente a Jermell Charlo en Las Vegas, en una pelea de peso supermediano en la que el retador sube de categoría, el pugilista azteca ha manifestado que no se descarta un enfrentamiento en un futuro ante Terence Crawford.

Si bien se mantiene el enfoque de Canelo en Charlo, y realiza un campamento de altura en Lake Tahoe para llegar en su mejor versión, ha habido mucha especulación sobre un duelo ante el dos veces campeón indiscutido Terence Crawford.

En una reciente entrevista, Canelo Álvarez se mostró con la apertura de hablar sobre ese tema y reflexionó en que podría suceder, aunque le causa sorpresa que lo quieran ver ante un peleador que es de origen welter, cuando le critican enfrentar a un superwelter.

Canelo Álvarez le “da el sí”, a una pelea ante Crawford

En charla con un periodista especializado, surgió el tema de medirse ante Crawford y esto comentó.

“En el boxeo uno nunca sabe. Yo he subido y he bajado, y peleado con todos los que estaban ahí, así que es posible, ¿por qué no? Es posible. En caso de que esa pelea haga sentido, yo estoy dispuesto. No importa quién esté ahí, yo estaré dispuesto a pelear con todos.

Yo respeto a Crawford. Es un gran peleador, siempre lo digo, yo no le faltaré al respeto Pero es un poco loco que la gente me critica por enfrentar a un peleador que se supone es más chico como Charlo y ahora todos me preguntan si voy a pelear con Crawford, un peleador de 147 libras, que es aún más chico que Charlo.

No me hace sentido cuando ustedes dicen eso. No lo entiendo porque me critican por enfrentar a Charlo que está dos divisiones por debajo de mí ahora hablan de Crawford. Al final del día, yo no voy a recibir el crédito por enfrentarme a Crawford, no importa lo que pase”.

Crawford también desea esta pelea ante Canelo Álvarez

Hace algunos días, Terence Crawford habló sobre la posibilidad de medirse a Caneloy explicó que no está descartado en su agenda, porque tener la chance de ser indiscutido en los supermedianos, luego de haberlo logrado en los superligeros y welter, haría su legado aún más grande.

¿Cómo podría suceder esta pelea de Crawford ante Canelo?

La que parece única vía para celebrar esta pelea, es que Terence Crawford escale de los welter, pasando por superwelter, mediano llegando a los supermedianos para poder retar a Canelo en el caso que siga teniendo sus cuatro campeonatos de las 168 libras tras la pelea ante Charlo.

Canelo explicó que él ya no puede bajar más de peso y esa será su única opción aunque también llegó a hablar sobre el crédito que tendría para él ganar, aún sabiendo todos que Crawford tendría que hacer un ascenso de categoría importante.