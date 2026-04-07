Canelo Álvarez presume su primer día de universidad: “Nunca es tarde para empezar”

Saúl 'Canelo' Álvarez ha dejado de lado por un momento los guantes para retomar los lápices y los cuadernos y anunciar que comenzará una nueva etapa en su vida como estudiante de la Universidad de San Diego.

Te puede interesar: OFICIAL: Selección Mexicana anuncia dos bajas en su convocatoria previo a buscar boleto para la Copa Mundial de la FIFA TM

Canelo Álvarez comenzará a estudiar la Universidad

Su dedicación al deporte lo obligó a dejar los estudios desde muy joven para continuar el sueño de convertirse en campeón mundial de boxeo; sin embargo, ya de grande y con los objetivos cumplidos Canelo Álvarez ha decidido volver a las aulas.

A través de sus redes sociales, el Canelo compartió su ingreso a la Universidad de San Diego para cursar una carrera y dejando claro que "nunca es tarde para empezar", como él mismo lo señaló.

Saúl Álvarez proviene de una numerosa familia en la que todos sus hermanos han sido boxeadores en algún momento de su vida, razón por la que se inició en este deporte que le ha permitido amasar una enorme fortuna.

Los millones de dólares que ha tenido en ganancias los ha sabido invertir a través de varias empresas de distintos rubros que ahora le dan una comodidad que antes nunca había logrado.

Sin embargo, el Canelo nunca ha dejado de prepararse y ahora buscará concluir sus estudios universitarios para demostrar que no hay imposibles en la vida y que la edad solo es un número.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Detienen a ex campeón de la WWE El Patrón, ¿por qué lo arrestaron?