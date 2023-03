Canelo Álvarez promete una gran pelea contra John Ryder el 6 de mayo

A través de una Conferencia, Canelo Álvarez, pugilista mexicano de 34 años de edad, anunció que se enfrentará a John Ryder el próximo 6 de mayo de 2023 en el Estadio Akron en la que será su sexagésima pelea como boxeador profesional. Con el anuncio, se mostró contento por pelear ante el público jalisciense.

En sus intervenciones, Saúl Álvarez reiteró el apoyo que le ha brindado su familia y equipo de trabajo para llevarlo a ser campeón en múltiples divisiones y ser el actual monarca indiscutido del peso supermediano en las 168 libras; además, aseguró que el combate dará espectáculo a todo el pueblo mexicano.

ESPECTACULAR NOCAUT DEL CANELO ÁLVAREZ

Las palabras del Canelo Álvarez en agradecimiento a su equipo y familia

“Primero que nada quiero agradecerles a todos, agradecerle a Chepo (Reynoso) a Eddie (Reynoso), porque han sido muchísimos años en el boxeo y me han enseñado mucho, han caminado conmigo en derrotas pero más en grandes victorias que hemos tenido, muchas gracias a los dos de corazón, a mi familia, a mi abuela que está ahí, abuelita hermosa gracias por siempre apoyarme.

Gracias a todos, muy contento estar aquí, de regresar a mi tierra después de 12 años, después de haber logrado tanto el boxeo, muy agradecido con Alfaro (gobernador de Jalisco) por las facilidades que me dio para poder estar aquí peleando en el estadio también, a todos los que hacen posible esto, gracias por confiar en mí”

Las palabras de Canelo Álvarez sobre pelear en Jalisco

“Tenía muchas ofertas para pelear en muchos lados pero nunca me lo pensé, siempre quise volver aquí y volver a mi tierra; volver como el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de hacerlo, para mí es un orgullo estar aquí y lo que se hace de corazón no hay por qué agradecerlo. Fue lo primero que le dije a Alfaro (gobernador de Jalisco) cuando estamos hablando de la posibilidad de pelear aquí, lo primero que quiero es que la gente que no tiene oportunidad de comprar un boleto, la gente que no puede ir a Las Vegas tengan oportunidad de verme aquí en Guadalajara y también poderle donar a alguna fundación de Guadalajara una parte de este evento, sería muy importante y lo vamos a hacer si Dios quiere.

¿Canelo Álvarez está recuperado de su lesión en la muñeca?

“Como peleador la verdad que estoy listo, vengo de una cirugía y la verdad que me siento muy contento, muy entusiasmado porque he estado entrenando haciendo sparring, me siento más motivado que nunca, he cuidado eso, como dice Eddie (su entrenador).

“La verdad que me siento contento con John Ryder, thank you, welcome y gracias. Nos vemos el 6 de mayo”