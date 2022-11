Canelo Álvarez publica video sobre la recuperación de su cirugía

Este martes el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez publicó un video en sus redes sociales en el cual muestra las huellas de la operación que le fue realizada en la muñeca de la mano izquierda y por la cual está en proceso de recuperación.

Fue tras la pelea en contra de Gennady Golovkin del 17 de septiembre que Canelo Álvarez reveló sufrir de una lesión en su mano izquierda por la cual era urgente ser operado, pues ya no era un tema que podría prolongar por el daño y por el dolor que le ocasionaba.

“Tengo que hacerme una cirugía en mi mano. Es como si fuera una limpieza de meniscos en la rodilla. Son callosidades, muchos excesos, con laser me los van a quemar y requiero seis semanas de recuperación”, mencionó Canelo el 17 de septiembre.

“Mi mano no me dejó pelear al cien por ciento. Me quedo tranquilo con el resultado, a cuidarme la mano, recuperarme y volver el siguiente año”, explicó.

IG CANELO

Comienza recuperación de Canelo Álvarez sobre su lesión en la mano izquierda

De acuerdo por lo dicho a Box Azteca, Canelo Álvarez arranca desde ahora su recuperación por la operación de la mano izquierda, tardándose seis semanas en esa labor.

Paulatinamente entrará en actividad física y de boxeo, para regresar y retomar su carrera en el pugilismo, deporte en el que es campeón de cuatro diferentes divisiones: superwelter, medio, supermedio y semicompleto.

El boxeador azteca además es el campeón indiscutido en peso supermediano, teniendo hasta ahora una defensa exitosa, que ocurrió ante Gennady Golovkin, el 17 de septiembre.

Para continuar su trayectoria, se estima que exista una revancha ante Bivol, si es que este 5 de noviembre el ruso vence a Zurdo Ramírez en el duelo a celebrarse en Arabia Saudita.

Canelo de hecho desea que el Zurdo derrote a Bivol, y en ese caso parece que ninguno de los dos sería su rival: Bivol porque ya no tendría ningún título y Zurdo Ramírez por ser mexicano.