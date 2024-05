¿Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará contra Terence Crawford?

Tras su última victoria contra Jaime Munguía, se ha rumoreado la posibilidad de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se mida a Terence Crawford en la siguiente defensa de su título indiscutido del peso supermediano de las 168 libras. Ahora, el pugilista tapatío a respondido a la posibilidad de enfrentar al reciente monarca absoluto de la división wélter.

Durante la tercera edición del torneo No Golf No Life, Saúl ‘Canelo’ Álvarez compartió las condiciones para poder medirse a Terence Crawford; además, de lo que espera en su carrera profesional, a sus 33 años de edad y en busca de su sexagésimo sexto combate como pugilista.

Entrevista con Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras la victoria contra Jaime Munguía | #AlPuroEstiloMexicano

Te puede interesar: El lugar de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el ranking libra por libra tras vencer a Jaime Munguía

¿Saúl ‘Canelo’ Álvarez pelearía contra Terence Crawford?

“Depende el dinero, ¿por qué no? Al final de cuentas, es un gran peleador (Terence) Crawford, obviamente tres divisiones más abajo; pero como lo he dicho: he peleado con más grandes que yo, la misma categoría que yo, más bajos que yo, más viejos que yo, más jóvenes que yo; al final de cuentas, yo nací para pelear y aquí estoy para pelear con quien sea. Obviamente con los términos que me convengan más, a este punto de mi carrera siempre voy a hacer las mejores peleas y que me convenga”, fue lo declarado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre una posible pelea contra Terence Crawford.

Además, sobre la posibilidad de una pelea en Arabia Saudita, Saúl ‘Canelo’ Álvarez puso la cantidad de 200 millones de dólares para aceptar.

¿Cuándo es la próxima pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

A lo largo de su carrera, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha tenido actividad en el fin de semana que coincide con el aniversario de la Independencia de México: en este caso: sería el sábado 14 de septiembre. Será en las próximas semanas cuando el pugilista mexicano de 33 años comience la búsqueda de su rival para una nueva defensa de título indiscutido de las 168 libras.

Te puede interesar: Undisputed: el nuevo videojuego protagonizado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez