¡Misterio resuelto! Esta es la cantidad de tacos al pastor, que come ‘Canelo’ Álvarez

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, recientemente abrió una taquería en Chulavista, California, expandiendo el negocio de su hermano Ricardo Álvarez a los Estados Unidos.

En el marco de este gran proyecto, Canelo mostró y reiteró, dos de sus actividad y gustos alternos, lejos del boxeo profesional.

Canelo, de 34 años, inauguró esta empresa , a la vez que se echó unos taquitos, considerando que está en descanso, puede darse sus gustos y cumplir uno de sus antojos, que son los tacos.

Te podría interesar: Conoce más de Bruno Surace, el rival de Jaime Munguía para este 14 de diciembre

‘Canelo’ Álvarez revela que se come dos decenas de tacos

En una dinámica publicada en redes sociales, Canelo Álvarez explica que los tacos son una de sus comidas favoritas y que se puede echar hasta 20 tacos al pastor en una sentada.

“Es un estilo de vida el comer bien, cuidarme. Pero cuando voy a los tacos ahí sí no me (limito). Me he comido hasta 20 tacos. 20 tacos de un tamaño normal”.

Su hermano Ricardo, creador de El pastor del Rica, entre risas mencionó que “se atasca”, todo esto en un video de Ashley González.

Te podría interesar: Canelo Álvaresz se emociona al pensar en una pelea en México

Los tacos favoritos de Canelo

Canelo Álvarez, además reveló su top 3 de tacos, explicando que son de Pastor, Tripa y Bistec, tacos que puede comer cuando no tiene cercana una pelea, para cuidar su peso y su línea.