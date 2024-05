Lo que podemos esperar de la pelea entre Canelo vs Jaime Munguía

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Estamos a una horas de que se lleve a cabo una de las peleas más esperadas del año, cuando el Canelo Álvarez se mida a Jaime Munguía, por el título indiscutido de los supermedianos.

Esta será la cuarta vez que el mejor libra por libra del mundo defienda sus cuatro cinturones. Primero lo retuvo contra Gennady Golovkin; posteriormente Jonh Ryder en Guadalajara; y por último frente a Jermell Charlo, el pasado septiembre en Las Vegas.

CANELO VS JAIME MUNGUÍA: VER EN VIVO AQUÍ

¿Qué podemos esperar de la pelea entre el Canelo Álvarez y Jermell Charlo?

Sin lugar a dudas, esta es una de las peleas más esperadas de los últimos años, sobre todo por ver a dos mexicanos en uno de los escenarios más imporantes para el boxeo a nivel mundial. Además del buen momento que viven ambos pugilistas.

Por un lado, Canelo ha marcado un antes y un después en el mundo, y seguramente ya tiene un lugar asegurado en el Salón de la Fama; por su parte, Munguía busca tomar la estafera del boxeo mexicano, además de que arriba a esta pelea sin conocer la derrota: se enfretan sobre el ring Legado contra Invicto.

¿Horario y donde ver el la Ceremonia de Pesaje de Canelo vs Jaime Munguía?

Antes de subirse al ring, ambos púgiles tendrán que subir a la báscula. En punto de la 1:00 PM, no te pierdas la Ceremonia de Pesaje entre Canelo y Jaime Munguía, por las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, donde ambos tendrán como límite las 168 libras pactadas, lo que equivale a cerca de 76 kilogramos.

En cuanto al combate, por todos los canales de TV Azteca: Azteca 7, Azteca Uno, ADN 40, amás, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 8:45 PM (tiempo del centro de México), con todo el Box Azteca Team.